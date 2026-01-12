 Levent Yüksel, 2026’nın ilk senfonik konserini 14 Şubat’ta veriyor

  • Video Galeri Foto Galeri
Levent Yüksel, 30. sanat yılını kutladığı senfonik konser serisini 2026 yılında da dinleyicileriyle buluşturmaya devam ediyor.

Paribu sponsorluğunda gerçekleşecek özel konser serisi kapsamında yılın ilk konseri, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda müzikseverlerle buluşuyor.

Paribu’nun sponsorluğunda; Jolly Joker organizasyonuyla 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel gerçekleştirilecek 30. Yıl Senfonik Konser’de Levent Yüksel hafızalara kazınmış eserlerini yorumlayacak.

Levent Yüksel hayranları, sanatçının Medcezir, Zalim, Tuana ve Yeter ki Onursuz Olmasın Aşk şarkılarının yanı sıra onlarca farklı eserini senfonik düzenlemeler eşliğinde deneyimleyecek ve Levent Yüksel’in eşsiz yorumunun senfonik müzikle buluşmasına şahitlik edecek.

Çok katmanlı ve etkileyici bir müzik deneyimi yaşatacak bu özel konserde Levent Yüksel sevenleriyle bir kez daha bir araya gelerek, 14 Şubat Sevgililer Günü’nü unutulmaz hale getirecek.

Kültür sanat alanında uzun soluklu iş birlikleriyle üretimi ve erişimi destekleyen Paribu, bu özel gecede de müziğin geniş kitlelerle buluşmasına katkı sağlayacak.

