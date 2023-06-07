Latif Akgedik Antony Quin’e benzetildi

‘Kuruluş Osman’ dizisinde Celali’si usta oyuncu Latif Akgedik, TRT Dijital’de devam eden yine Bozdağ yapım imzalı Bozkır Arslanı Celalettin'de canlandırdığı Emin Melik karakteri ile büyük beğeni topladı.

Diziyi Türki Cumhuriyetler’de izleyenler tarafından Çağrı filmindeki Hz. Hamza’yı canlandıran Antony Quin’e benzetildi.

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