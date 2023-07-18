L'oréal Paris’in yeni makyaj marka elçisi Kendall Jenner Oldu

KENDALL İLE TANIŞALIM

1995 yılında Los Angeles'ta doğan Kendall Jenner, dünyanın en etkili kadınları arasında gösteriliyor. 13 yaşında başladığı modellik kariyerinde 22 yaşına geldiği zaman dünyanın en büyük moda evlerinin defilelerinde yürüyüp, en güçlü markalarıyla işbilikleri yaparak dünyanın en başarılı modellerinden biri oldu. 2007 yılından beri kız kardeşleri ile birlikte tüm dünyanın takip ettiği bir ikon haline gelen Jenner gerçek bir global başarı öyküsü haline geldi.

KADIN DAYANIŞMASININ SEMBOLÜ

Modern dünyada kendi yolunu çizen ve başarının tanımını tekrar yazan güçlü kadınlardan oluşan bir aileden gelen Kendall Jenner dayanışma ve kardeşliğin/birlikteliğin bir sembolü. Ailenin her bir üyesi kendi kişiliğini belirleyip kendi yolunu çizerken, aynı zamanda diğer üyelere de kendi hikayeleri yazmalari konusunda destek veriyor – ve böylece herkese kadınların birlikte büyüyüp geliştikleri ve birbirlerini destekleyerek daha ileri gittikleri bir örnek sergiliyor.

KENDİ İMAJININ BELİRLEYİCİSİ/KÜRATÖRÜ

Sosyal medyada 350 milyon takipçisi bulunan Kendall Jenner aslında kendi global medya platformunun sahibi konumunda. Bu platformun baş editörlüğünü bütünüyle üstlenen Kendall, takipçileri ile hayatını paylaşırken tüm kadınlara kendileri olmak ve hayatlarını kendi istedikleri şekilde yaşamak konusunda ilham veriyor.

ÖZDEĞERLİ BİR KADIN

Gerçek bir global başarı hikayesi olmanın yanı sıra, Kendall Jenner kitlelere ulaşabilme gücünü mental sağlık ve anksiyete gibi problemlerle ilgili dürüst ve açık bir diyalog başlatmak için de kullanıyor. Süpermodelin içtenliği milyonlarca genç kadının bu konuda özgürce konuşabilmesine olanak sağlıyor. Çünkü Kendall Jenner’iın bile kendine güvensizlik duydugu anlar yaşadığını bilmek tüm kadınları kendi problemleriyle ilgili açıkça konuşmak ve birbirlerine destek olacakları dayanışma ağlarını kurmak konusunda cesaretlendiriyor.

L'Oréal Paris Global Marka Başkanı Delphine Viguier-Hovasse, "L'Oréal Paris, dünyanın en güçlü kadınlarından biriyle iş birliği yapmaktan onur duyuyor. Bu adım yeryüzündeki tüm kadınları, dünyanın neresinde olursa olsun güçlendirme misyonumuz kapsamında elde ettiğimiz yeni bir başarıdır. Kendall Jenner Z kuşağını temsil ediyor; kendi imajını sahipleniyor, öz değerleriyle gurur duyuyor ve tüm kadınlara de aynısını yapmaları için ilham veriyor." dedi.

Kendall Jenner, "Güçlü ve etkileyici kadınlardan oluşan yeni bir kadın dayanışmasının içinde yer almak ve ikonik 'Çünkü Biz Buna Değeriz’ sözünü söyleyebilmek beni onurlandırıyor. L'Oréal Paris ailesine katılmak ve markanın tüm değerlerini temsil edecek olmak, bende gerçek bir dönüm noktası hissi uyandırıyor." dedi.

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