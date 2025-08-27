  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Kuşum Aydın'dan yeni şarkı

Kuşum Aydın, Bize Her Gün Cumartesi'yi Dürdane 1901'de ilk kez söyledi

Kuşum Aydın'dan yeni şarkı

Bu yaz Bodrum’un gözbebeği Türkbükü, unutulmaz anlara sahne oldu.

 Kuşum Aydın'dan yeni şarkı

Sezon boyunca Dürdane 1901'de izleyenlerine enerjisiyle unutulmaz geceler yaşatan sahnelerin efsane ismi Kuşum Aydın, şimdi de yepyeni şarkısıyla gündemde.

 Kuşum Aydın'dan yeni şarkı


Stüdyoya girerek Bize Her Gün Cumartesi adlı parçasını kaydeden Kuşum Aydın, şarkısını ilk kez Dürdane 1901’de dinleyicileriyle paylaştı.

 Kuşum Aydın'dan yeni şarkı

Gecede şarkıya gelen yoğun ilgi ve olumlu tepkiler, Aydın’ın yüzünü güldürdü.

 

“Kendimi yeni nesile Kuşum Aydın'dan yeni şarkıve yapay zekâya teslim ettim” diyen Kuşum Aydın, mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi: "Yeni şarkım daha ilk günden arabalarda, kulüplerde çalmaya başladı. Bu benim için büyük bir mutluluk."

Kuşum Aydın'dan yeni şarkı

Renkli kişiliği, bitmeyen enerjisi ve müziğe olan tutkusuyla Kuşum Aydın, bu yaz da gündemden düşmeyecek gibi görünüyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Merve Akıncı’dan duygusal bir yolculuk
  Magazin

Merve Akıncı’dan duygusal bir yolculuk

Barış Arduç'tan Aşk ve Gözyaşı açıklaması
  Magazin

Barış Arduç'tan Aşk ve Gözyaşı açıklaması

Aslıhan Karalar'ın acı günü
  Gündem

Aslıhan Karalar'ın acı günü

Fatih Ürek sezonun şarkısını açıkladı! O isim söylemesi dikkat çekti!  
  Magazin

Fatih Ürek sezonun şarkısını açıkladı! O isim söylemesi dikkat çekti!  

Emina Jahovic setteki taciz haberleriyle ilgili konuştu!
  Magazin

Emina Jahovic setteki taciz haberleriyle ilgili konuştu!

Tayanç Ayaydın günler sonra sessizliğini bozdu!
  Gündem

Tayanç Ayaydın günler sonra sessizliğini bozdu!