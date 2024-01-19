Kurtuluş Lisesi dizisi GAİN'de yayında

Birbiri ardına yayınladığı dizilerle 2024’e hızlı giren GAİN, merakla beklenen yeni dizisi “Kurtuluş Lisesi”ni izleyicileriyle buluşturdu. 13 bölümden oluşan dizi, otobüs kazası geçiren liseli beş kızın hayatta kalma mücadelesini anlatıyor ve Türkiye’nin ilk Japon manga uyarlaması olma özelliğini taşıyor.

Keiko Suenobu’nun çizdiği dünyaca ünlü “Limit” isimli mangadan uyarlanan dizinin konusu şöyle: Kurtuluş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri mezuniyet öncesinde kamp gezisine giderler. Yirmi beş gencin içinde olduğu otobüs bir dağ köyüne giderken uçurumdan aşağıya yuvarlanır. Beşi hayatta kalır ancak telefonlarını kullanamazlar; kaza geçirdiklerinden de kimse haberdar değildir. Birbirini pek de sevmeyen bu beş farklı karakter ormanın zorlu şartlarında çetin bir hayatta kalma mücadelesi vereceklerdir. Üstelik sadece doğayla değil, birbirleriyle ve korkularıyla da savaşmaları gerekecektir.

Yapımcılığını Tolgahan Sayışman’ın (Han Medya Yapım), yönetmenliğini Müge Uğurlar’ın üstlendiği dizinin senaryosu Makbule Kosif ve Gülsev Karagöz’e ait. Başrolleri ise Miray Akay, Aslıhan Kapanşahin, Aslıhan Karalar, Cansu Sabancı, Sedef Çalışır, Erdem Şanlı ve Çağla Boz paylaşıyor.

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