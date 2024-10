 Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut Kıbrıs'ı çoşturdu!

Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut, önceki gece Kıbrıs’taki Chamada Club’da sahne aldı.

Sahne öncesinde basın mensuplarıyla buluşan ikili, geceye dair beklentilerini dile getirdi. “Güzel bir sahne olmasını ümit ediyoruz. Maksimum enerji ile tavan yaptıracağımız sahnelerden birisine hazırız. Chamada Club’un sezon finalini yapıyoruz bu gece.” diyerek heyecanlarını paylaştılar.

TÜRKİYE'DE YAPILMAMIŞ BİR PROJE HAZIRLIĞINDALAR!

Ayrıca Türkiye’de daha önce yapılmamış bir projeyi hayata geçirme hedeflerini açıklayan ikili, “Hazırlığında olduğumuz bir proje var, Türkiye’de daha önce yapılmadı denebilecek bir proje. Başarılı olursak bizim için ve ülkemiz için harika olacak. Her şey biraz daha netleştiğinde bu projeyi sizlerle de paylaşacağız.” diyerek merak uyandırdı. Ekim ayının 18'inde sevenlerine 6 şarkılık yeni bir albüm sunacaklarını da dile getiren ikili, "Animasyon albüm olarak çıkaracağız. Ardından ikinci bir albüm de gelecek. Bazı isimler ile düetlerimiz de olacak bu projede. Harika bir projeyi yine sevenlerimiz ile buluşturmak için sabırsızlanıyoruz" dediler.



EVLİLİK TAVSİYESİ

Yakın zamanda Eda Sakız ile nişanlanan Burak Bulut, konuyla ilgili esprili bir açıklama yaparak, “İyi mi oldu anlamadım ben. Edoş’umu göremiyorum, kendisi Antalya’ya gitti. Yüzünü gören cennetlik. O yüzden şu an kötü. Onsuz geçirdiğim her an benim için kötü geçiyor gibi.” dedi. Kurtuluş Kuş ise evlilik hakkında, “Ben bekar arkadaşlara evlilik tavsiye ederim. Eşimle birlikte gül gibi geçinip gidiyoruz. Her şey çok keyifli. Tavsiye ettim ve Burak’ı hemen nişanladık.” şeklinde konuşarak güldü.

Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut, daha sonra Chamada Club'da sahnedeki yerlerini aldı. Kıbrıs'lı halka en sevilen şarkılarını seslendiren ikili, unutulmaz bir geceye de imza attı.

