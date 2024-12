Kültür ve güzelliğin yarıştığı gecede Türkiye'yi Esra Nur Türker temsil edecek Her yıl Mısır-Kahire'de düzenlenen dünyanın dört bir yanından gelen kültür düzeyi yüksek, güzellikleriyle zekasını birleştiren kızların katıldığı "Beauty Queen of the Universe" yarışmasının bu yılki Türkiye temsilciliğini ünlü yapımcı ve sunucu Esra Nur Türker yapacak.