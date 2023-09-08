Kötü adam olmak istemem

Oyuncu Talat Bulut önceki gün City’s Nişantaşı’nda alışveriş turunda görüntülendi.

Yeni sezonda ekranlarda olacağını söyleyen Bulut, “Yaz başında bir teklif gelmişti ama karakteri sevmedim. Siz bir karakter yaratıyorsunuz kötü adam ve sonrasında gelecek her dizi hep kötü adam oynamanızı istiyorlar. Bir aktör olarak da farklı karakterler yaratmak benim daha çok hoşuma gidiyor. Ben sinemada öyleydim çünkü.” dedi.

Televizyonların dijital kanallardan daha iyi olduğunu söyleyen Talat Bulut, “İşimiz bu. Uzun soluklu iyi bir karakter herkesin istediği projedir. Yaz boyu bir yere gitmedim evdeydim okudum bol bol. Biraz kilo almıştım 7 kilo verdim.’ dedi.

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