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Kolpaçino ekibi kutlama yemeğinde buluştu!

Kolpaçino ekibi kutlama yemeğinde buluştu! İşte detaylar...

Kolpaçino ekibi kutlama yemeğinde buluştu!

Türk sinemasının en komik serilerinden biri olarak kabul edilen ‘Kolpaçino’ serisinin son filmi Kolpaçino 4’ün çekimleri tamamlandı.

 Kolpaçino ekibi kutlama yemeğinde buluştu!

Çekimlerin bitmesiyle Günay Restaurant'ta yapılan kutlama yemeğinde buluşan filmin oyuncuları ve set ekibi hep beraber eğlendi. Filmin başrol oyuncusu ve senaristi Şafak Sezer'in doğum gününün de kutlandığı gecede oyuncu ekibi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Aydemir Akbaş, “Çekimler harika geçti. Bence olay olacağız. Ben iyi bir şey de olsa kötü bir şey de olsa söylerim. Çok emek verilen, çok zor sahneleri olan, iyi bir ürün ortaya çıkarttık. İftihar ediyorum. Sinemanın ihtiyacı olan bu dönemde biz bu boşluğu dolduracağız.” dedi.

 Kolpaçino ekibi kutlama yemeğinde buluştu!

YAŞASIN SİNEMA!

Şafak Sezer ise “24 Kasım’da hepinizi güldürmeye geliyoruz. Hep beraber eğleneceğimiz bir sinema filmi çektik. 'Yaşasın sinema!' diye yemek verdik. Bugün aynı zamanda doğum günüm de kutlanacak. Ben 30 senedir kutlamadım, Polat Yağcı böyle bir gece organize etti, benim içinde ayrı bir sürpriz oldu.” dedi. Filmin konuk oyuncuları Cengiz Kurtoğlu ve Mehmet Ali Erbil de geceye katılan isimler arasındaydı. Ekip, Sezer'in doğum gününü ve çekimlerin tamamlanmasını geceye özel hazırlanan dev pasta eşliğinde kutladı.

 Kolpaçino ekibi kutlama yemeğinde buluştu!

24 Kasım'da vizyona girmeye hazırlanan film, Özgür'ün önceki hikayelerde kendisine kazık atan, dostum dediği kişilerle hesaplaşmasını konu alıyor. İlk üç filmin yıldız isimleri Aydemir Akbaş, Ali Çatalbaş ve Serkan Şengül Kolpaçino 4'te de başrolü Şafak Sezer'le paylaşıyor.

 Kolpaçino ekibi kutlama yemeğinde buluştu!

Senaryosunu Şafak Sezer'in yazdığı, yapımcılığını Polat Yağcı’nın üstlendiği, Poll Films etiketli Kolpaçino 4’ün yönetmen koltuğunda ise Kamil Çetin oturuyor.

 

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