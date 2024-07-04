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KÖFN grubu dağıldı mı?

KÖFN grubu dağıldı mı? İşte detaylar...

KÖFN grubu dağıldı mı?

KÖFN grubunun dağıldığı iddia edildi!

KÖFN grubu dağıldı mı?
Grup üyeleri Bilge Kağan Etil ve Salman Tin, Instagram üzerinden birbirlerini takip etmeyi bıraktı.

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