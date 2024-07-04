KÖFN grubu dağıldı mı?

KÖFN grubunun dağıldığı iddia edildi!



Grup üyeleri Bilge Kağan Etil ve Salman Tin, Instagram üzerinden birbirlerini takip etmeyi bıraktı.

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