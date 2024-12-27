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Klass Model birincileri Tuğçe Kaya ve Teoman Sancaktar hedeflerini anlattı

Klass Model birincileri Tuğçe Kaya ve Teoman Sancaktar hedeflerini anlattı. İşte detaylar...

Klass Model birincileri Tuğçe Kaya ve Teoman Sancaktar hedeflerini anlattı

Klass Model birincileri Tuğçe Kaya ve Teoman Sancaktar, toplantı öncesi Zorlu AVM'de görüntülendi.

Klass Model birincileri Tuğçe Kaya ve Teoman Sancaktar hedeflerini anlattı
Basın mensuplarına poz veren ikili, hedeflerinden bahsettti. Sancaktar, "İkimizin üniversite eğitimi devam ediyor. TIMS&B Productions'da oyunculuk eğitim de alıyoruz. İkimiz de saygın oyuncu olmak istiyoruz. Çağatay Ulusoy'u kendime örnek alıyorum. Umarım onun kariyerine ve oyunculuğuna erişirim" dedi.

 Klass Model birincileri Tuğçe Kaya ve Teoman Sancaktar hedeflerini anlattı

Kaya ise, "Benim idolüm yok ama Çağla Şıkel'i beğeniyorum. Modellikten geldiğim için Çağla Şıkel diyorum ama oyunculuk yapmak istiyorum" şeklinde konuştu.

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