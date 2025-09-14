 Kıvılcım Ural'dan Manifest grubu açıklaması

Kıvılcım Ural, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Yazla ilgili şarkıcı, "Çok eğlenceliydi. Konserler de oldu onlara da gidip geldik. Yaz insanıyım" dedi. Yeni şarkısı çıkan Ural, "Radyolar sevdi. Alternatif rock yaparım normalde bu pop oldu" diye konuştu. Şarkıcı, "Eşiniz Kaan Tangöze şarkıyı nasıl buldu?" sorusuna, "Farklı bir parça olduğu için radyoların seveceğini önden hissetmişti. O da ısındı" yanıtını verdi.

Rapçilerin "Sahte tıklanma, bot basma ve rüşvet" iddialarıyla ilgili Ural, "Bizde duyuyoruz ama kimsenin günahını almamak lazım. Rapte dinliyorum ve seviyorum. Sadece kaliteli olması önemli" şeklinde konuştu.

Manifest grubuyla ilgili ise şarkıcı, "Onları çok seviyorum. Sonuçta sahne şovu. Gencecik kızlar. Dünyaya bakmak lazım. İnanılmaz şovlar ve giysiler. Lady Gaga ve Madonna ile büyüdük. Global bir şey yapmaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

