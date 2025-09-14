  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Kıvılcım Ural'dan Manifest grubu açıklaması

Kıvılcım Ural'dan Manifest grubu açıklaması... İşte detaylar...

Kıvılcım Ural'dan Manifest grubu açıklaması

Kıvılcım Ural, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

 Kıvılcım Ural'dan Manifest grubu açıklaması

Yazla ilgili şarkıcı, "Çok eğlenceliydi. Konserler de oldu onlara da gidip geldik. Yaz insanıyım" dedi. Yeni şarkısı çıkan Ural, "Radyolar sevdi. Alternatif rock yaparım normalde bu pop oldu" diye konuştu. Şarkıcı, "Eşiniz Kaan Tangöze şarkıyı nasıl buldu?" sorusuna, "Farklı bir parça olduğu için radyoların seveceğini önden hissetmişti. O da ısındı" yanıtını verdi.

 Kıvılcım Ural'dan Manifest grubu açıklaması

Rapçilerin "Sahte tıklanma, bot basma ve rüşvet" iddialarıyla ilgili Ural, "Bizde duyuyoruz ama kimsenin günahını almamak lazım. Rapte dinliyorum ve seviyorum. Sadece kaliteli olması önemli" şeklinde konuştu.

 Kıvılcım Ural'dan Manifest grubu açıklaması

Manifest grubuyla ilgili ise şarkıcı, "Onları çok seviyorum. Sonuçta sahne şovu. Gencecik kızlar. Dünyaya bakmak lazım. İnanılmaz şovlar ve giysiler. Lady Gaga ve Madonna ile büyüdük. Global bir şey yapmaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Gülben Ergen’den hayranlarını sevindirecek haber
  Magazin

Gülben Ergen’den hayranlarını sevindirecek haber

Petek Dinçöz'ün sahne tarzı
  Magazin

Petek Dinçöz'ün sahne tarzı

Ezgi Ayçe'den Ajda Pekkan itirafı!
  Magazin

Ezgi Ayçe'den Ajda Pekkan itirafı!

Fiolas, Hena Winter Wonderland 'smoky cherry' serisi ile bu sonbahara imzasını atıyor
  Hayatın İçinden

Fiolas, Hena Winter Wonderland 'smoky cherry' serisi ile bu sonbahara imzasını atıyor

Gassal dizisinin Çetin'i Safa Tabur müzik dünyasına adım atıyor
  Magazin

Gassal dizisinin Çetin'i Safa Tabur müzik dünyasına adım atıyor

Cansu Fırıncı ile Sevgi Görgüç evleniyor
  Magazin

Cansu Fırıncı ile Sevgi Görgüç evleniyor