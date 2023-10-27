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Kıvanç Tatlıtuğ'a sürpriz doğum günü! Ünlü isimler doğum gününe akın etti!

Kıvanç Tatlıtuğ'a sürpriz doğum günü! Ünlü isimler doğum gününe akın etti! İşte detaylar...

Kıvanç Tatlıtuğ'a sürpriz doğum günü! Ünlü isimler doğum gününe akın etti!

Snob Magazin'in özel haberine göre; 'Aile' dizisinde oynayan Kıvanç Tatlıtuğ'un doğum günü Karaköy'de bir otelde kutladı.

Kıvanç Tatlıtuğ'a sürpriz doğum günü! Ünlü isimler doğum gününe akın etti!

40 yaşına giren oyuncunun sürpriz doğum günü partisini Başak Dizer Tatlıtuğ hazırladı.

Kıvanç Tatlıtuğ'a sürpriz doğum günü! Ünlü isimler doğum gününe akın etti!
Geceye ünlü isimler akın etti.

Kıvanç Tatlıtuğ'a sürpriz doğum günü! Ünlü isimler doğum gününe akın etti!
Akşam 20.00'de başlayan parti, uzun saatler sürdü.

 Kıvanç Tatlıtuğ'a sürpriz doğum günü! Ünlü isimler doğum gününe akın etti!
Geceye Yasemin Özilhan ve eşi İzzet Özilhan, Birkan Sokullu ve sevgilisi Eda Gürkaynak, Demet Akbağ, Fulya Terim ve kızı Buse Terim, Ece Sükan,

Kıvanç Tatlıtuğ'a sürpriz doğum günü! Ünlü isimler doğum gününe akın etti!

Elçin Sangu ve sevgilisi Yunus Özdiken, Burak Yamantürk, Nail Gönenli, Ece Yörenç, Kerem Çatay, Zeynep Beşerler, Deniz Marşan, Didem Soydan,

Kıvanç Tatlıtuğ'a sürpriz doğum günü! Ünlü isimler doğum gününe akın etti!

Kıvanç Kasabalı ve eşi Sedef Avcı gibi isimler katıldı.

 Kıvanç Tatlıtuğ'a sürpriz doğum günü! Ünlü isimler doğum gününe akın etti!

Ayrıca Tatlıtuğ'un abi Cem Tatlıtuğ, menajeri Gaye Sökmen de katıldı.

Kıvanç Tatlıtuğ'a sürpriz doğum günü! Ünlü isimler doğum gününe akın etti!
Geceye toplamda 200 kişi geldi.

Kıvanç Tatlıtuğ'a sürpriz doğum günü! Ünlü isimler doğum gününe akın etti!
Kıvanç Tatlıtuğ dahil geceye Serenay Sarıkaya, Umut Evirgen ve sevgilisi Alina Boz gibi isimlerin denizden mekana geçtiği söylendi.

 Kıvanç Tatlıtuğ'a sürpriz doğum günü! Ünlü isimler doğum gününe akın etti!

Kıvanç Tatlıtuğ'a sürpriz doğum günü! Ünlü isimler doğum gününe akın etti!

Kıvanç Tatlıtuğ'a sürpriz doğum günü! Ünlü isimler doğum gününe akın etti!

Kıvanç Tatlıtuğ'a sürpriz doğum günü! Ünlü isimler doğum gününe akın etti!Kıvanç Tatlıtuğ'a sürpriz doğum günü! Ünlü isimler doğum gününe akın etti!

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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