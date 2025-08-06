  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Kıskanmak dizisinin okuma provası gerçekleşti

Kıskanmak dizisinin okuma provası gerçekleşti

Kıskanmak dizisinin okuma provası gerçekleşti

Ay Yapım imzalı, NOW ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan “Kıskanmak” dizisinin okuma provası dün gerçekleşti. Güçlü oyuncu kadrosu ve çarpıcı hikayesiyle şimdiden dikkatleri üzerine çeken “Kıskanmak”, çok yakında NOW ekranlarında seyirciyle buluşacak.

Kıskanmak dizisinin okuma provası gerçekleşti

Ay Yapım yapımcılığında hayata geçirilen, Nahid Sırrı Örik’in aynı adlı klasik eserinden uyarlanarak Yılmaz Şahin’in senaryosunu yazdığı, yönetmen koltuğunda ise Nadim Güç’ün oturduğu “Kıskanmak”; izleyiciyi entrika, tutku ve iktidar mücadelesiyle örülü bir dünyanın içine çekecek.

 Kıskanmak dizisinin okuma provası gerçekleşti

Merakla beklenen “Kıskanmak” dizisinin oyuncu kadrosunda Özgü Namal, Mehmet Günsür, Selahattin Paşalı, Hafsanur Sancaktutan, Beril Pozam, Hande Doğandemir, İpek Tuzcuoğlu, İştar Gökseven, Rozet Hubeş, Cem Uslu, Dilara Aksüyek, Lila Gürmen, Zeynep Yüce ve Ayda Aksel gibi birbirinden güçlü oyuncular yer alıyor.

Kıskanmak dizisinin okuma provası gerçekleşti
Paşazade ailesinin görkemine tezat bir şekilde, sevgisizliğin gölgesiyle büyümüş Seniha’nın (Özgü Namal) hem geçmişiyle
yüzleşmesini hem de hayatını geri alma çabasını merkeze alan dizi; derinlikli karakterleri ve dramatik yapısıyla sezona damga vurmaya hazırlanıyor. Dün gerçekleşen okuma provasında oyuncular ilk kez bir araya gelirken, prova sürecinden renkli ve etkileyici kareler basına yansıdı.

 Kıskanmak dizisinin okuma provası gerçekleşti

Samimi atmosferin hakim olduğu provada oyuncular, karakterlerine hayat vermeye başladı.

Kıskanmak dizisinin okuma provası gerçekleştiKıskanmak dizisinin okuma provası gerçekleştiKıskanmak dizisinin okuma provası gerçekleştiKıskanmak dizisinin okuma provası gerçekleştiKıskanmak dizisinin okuma provası gerçekleşti

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Müziğin ve özgürlüğün buluştuğu festival!
  Hayatın İçinden

Müziğin ve özgürlüğün buluştuğu festival!

Boşanma haberlerinden sonra aile fotoğrafını paylaşmıştı! O fotoğrafa Yıldız Çağrı Atiksoy'dan şok hamle geldi!
  Magazin

Boşanma haberlerinden sonra aile fotoğrafını paylaşmıştı! O fotoğrafa Yıldız Çağrı Atiksoy'dan şok hamle geldi!

Sitare Akbaş, hayatını meslektaşı Cengiz Orhonlu ile birleştirdi
  Magazin

Sitare Akbaş, hayatını meslektaşı Cengiz Orhonlu ile birleştirdi

Reynmen'den Neşet Ertaş’a saygı konseri
  Magazin

Reynmen'den Neşet Ertaş’a saygı konseri

Yazın sessiz tehdidi: Susuzluk
  Yaşam - Sağlık

Yazın sessiz tehdidi: Susuzluk

Emre Bulut ve köpeği Leo ölümden döndü!
  Gündem

Emre Bulut ve köpeği Leo ölümden döndü!