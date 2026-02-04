Doğunun Picasso’su olarak anılan ressam Haydar Ekinek imzalı ‘Kırmızı: Bir Hak Meselesi’ sergisi görücüye çıkıyor.

5 Şubat’ta The Galliard Privé’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek etkinlikte, Ekinek sergisinde kırmızıyı, yalnızca bir renk olarak değil; kadınlarımız için güçlü bir duruş, ifade özgürlüğü, şiddeti kınama ve eşitliğin bir hak meselesi olduğunu vurgulamak için paletine alıyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.