  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Kırmızı: Bir Hak Meselesi sergisi görücüye çıkıyor

'Kırmızı: Bir Hak Meselesi’ sergisi görücüye çıkıyor

Kırmızı: Bir Hak Meselesi sergisi görücüye çıkıyor

Doğunun Picasso’su olarak anılan ressam Haydar Ekinek imzalı ‘Kırmızı: Bir Hak Meselesi’ sergisi görücüye çıkıyor.

 Kırmızı: Bir Hak Meselesi sergisi görücüye çıkıyor

5 Şubat’ta The Galliard Privé’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek etkinlikte, Ekinek sergisinde kırmızıyı, yalnızca bir renk olarak değil; kadınlarımız için güçlü bir duruş, ifade özgürlüğü, şiddeti kınama ve eşitliğin bir hak meselesi olduğunu vurgulamak için paletine alıyor.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 1
    SEVDİM
  • 1
    BEĞENDİM
  • 1
    GÜLDÜM
  • 1
    ALKIŞ
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENMEDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Tarkan konserlerinde sona yaklaşılıyor
  Magazin

Tarkan konserlerinde sona yaklaşılıyor

Selen Görgüzel’den yeni şarkı
  Magazin

Selen Görgüzel’den yeni şarkı

Eylül Ersöz, sosyal medyada yapılan 'Suratsız' yorumlarına cevap verdi
  Magazin

Eylül Ersöz, sosyal medyada yapılan 'Suratsız' yorumlarına cevap verdi

Şira Sahilli'ye sürpriz doğum günü
  Magazin

Şira Sahilli'ye sürpriz doğum günü

HorecaDepot Türkiye’de projelerini sürdürüyor
  Gündem

HorecaDepot Türkiye’de projelerini sürdürüyor

Ufuk Özkan organ nakli oldu! Doktorları oyuncunun sağlık durumu hakkında açıklama yaptı
  Gündem

Ufuk Özkan organ nakli oldu! Doktorları oyuncunun sağlık durumu hakkında açıklama yaptı