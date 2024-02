Kilian Paris, Woman In Gold-Hair Mist ile tanışın Mevsimin en büyüleyici kozmetik ürünlerinden biri Woman in Gold – Hair Mist'i keşfetmeye hazır mısınız? KILIAN PARIS'in ikonik imzasını taşıyan The Narcotics ailesinin bir üyesi olan bu mist, parfümle harmanlanmış bir gizli silah gibi, saça sıkıldığında saçları beslerken büyüleyici bir koku bırakır ve koruma sağlar.