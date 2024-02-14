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Kilian Paris, Woman In Gold-Hair Mist ile tanışın

Mevsimin en büyüleyici kozmetik ürünlerinden biri Woman in Gold – Hair Mist'i keşfetmeye hazır mısınız? KILIAN PARIS'in ikonik imzasını taşıyan The Narcotics ailesinin bir üyesi olan bu mist, parfümle harmanlanmış bir gizli silah gibi, saça sıkıldığında saçları beslerken büyüleyici bir koku bırakır ve koruma sağlar.

Kilian Paris, Woman In Gold-Hair Mist ile tanışın

Woman in Gold, Parfümör Calice Becker ve kurucusu Kilian Hennessy iş birliğiyle yaratılan bu mist; Gustav Klimt'in ikonik tablosu Adele Bloch-Bauer'daki ince altın yapraklarının kontrast oyunundan ilham alıyor.

Woman in Gold – Hair Mist, yazı karşılayan günleri anımsatıyor. İlk etapta hissedilen bergamot yağı güneş ışınlarıyla yıkanmış hissi verirken kalp notasındaki gül absolu ise sonsuz bir huzur hissettiriyor. Son dokunuştaki vanilya ise duygu dolu bir bitiş notası sunuyor. Özel koku kombinasyonlarıyla hazırlanan bu mist, bilimle harmanlanıyor. Saçı güneşin zararlı etkilerinden korumaya yardımcı olmak için UV koruyucu bileşenler içeren Woman in Gold – Hair Mist, saçları aynı zamanda nemlendiriyor.

Plajda, havuz kenarında veya gece için hazırlanırken - hatta gecenin ilerleyen saatlerinde bile - Woman in Gold – Hair Mist anında canlandırıcı bir etki sunuyor. Saç şekillendirme ritüelinizin final dokunuşu olan bu mist, gerçek parfüm tutkunları için adeta vazgeçilmez bir parça haline gelecek. Woman in Gold parfümü ile birlikte kullanıldığında çok daha zengin ve kalıcı bir iz bırakıyor.

Bu benzersiz ürünün lansmanı için, Kilian Paris’in ikonik şişesine mat ve hafif şeffaf bir dokunuş katarak altın tonlarında detaylar eklendi. Şişenin tasarımı, Woman in Gold – Hair Mist’in çekiciliğini yansıtırken yanlarındaki sembolik Achilles kalkanı motifleri, Kilian Hennessy'nin parfümün "görünmez zırhımız" olduğuna olan inancını simgeliyor. 

Beymen mağazaları ve beymen.com’dan Kilian ürünlerini keşfedebilirsiniz. 

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