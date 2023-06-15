 Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan’ın başrolünü paylaştığı Ya Çok Seversen'nin yayın tarihi belli oldu

Başrollerinde Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan’ı buluşturan Ay Yapım’ın 6 Temmuz Perşembe akşamı, Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşacak yeni dizisi ‘Ya Çok Seversen’nin merakla beklenen ilk tanıtımı yayınlandı.



Ay Yapım imzalı, senaryosunu Kübra Sülün’ün yazdığı ve Ali Bilgin’in yönetmenliğini üstlendiği, 6 Temmuz Perşembe akşamı Kanal D ekranlarında seyirci ile buluşacak yeni dizi ‘Ya Çok Seversen’den ilk tanıtım yayınlandı. Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan’ın başrollerinde yer aldığı dizinin asansörde geçen ilk tanıtımında ikilinin birbiriyle uyumu dikkat çekiyor.

Otel koridorunda çıplak ayak kaçan ve asansöre yetişen Leyla’nın asansörün içinde Ateşle olan diyaloğu ikiliyi nasıl bir hikayenin içinde izleyeceğimize dair merak uyandırıyor. Bürsin ve Sancaktutan ikilisinin dışında Hatice Aslan, Şerif Erol, Cemre Ebuzziya, Nazmi Kırık, Aziz Caner İnan, Mine Kılıç, Oğulcan Arman Uslu, Durukan Çelikkaya, Lara Pera Aslan, Özgün Akaçca, ve Adin Külçe gibi genç ve usta isimlerin de kadrosunda yer aldığı dizinin çekimleri son sürat devam ediyor.

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