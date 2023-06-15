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Kerem Bürsin ile Hafsanur Sancaktutan'ın dizisinde yeni gelişmeler

Kerem Bürsin ile Hafsanur Sancaktutan'ın dizisinde yeni gelişmeler yaşandı. İşte haberin detayları...

Kerem Bürsin ile Hafsanur Sancaktutan'ın dizisinde yeni gelişmeler

 

Kanal D’nin, yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği, senaryosunu Kübra Sülün’ün yazdığı, Ali Bilgin’in ise yönetmen koltuğunda oturduğu dizisinin ismi belli oldu.

Kerem Bürsin ile Hafsanur Sancaktutan'ın dizisinde yeni gelişmeler
Geçtiğimiz günlerde çekimleri başlayan ‘Ya Çok Seversen’ dizisinin setinden ilk kareler yayınlandı. Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan’ın başrollerinde yer aldığı dizinin kadrosunda Hatice Aslan, Şerif Erol, Cemre Ebuzziya, Nazmi Kırık, Aziz Caner İnan, Mine Kılıç, Oğulcan Arman Uslu, Durukan Çelikkaya, Lara Pera Aslan, Özgün Akaçca, ve Adin Külçe gibi başarılı isimler de yer alıyor.

Kerem Bürsin ile Hafsanur Sancaktutan'ın dizisinde yeni gelişmeler
‘Ya Çok Seversen’, annesi öldükten sonra küçük yaşta gönderildiği yatılı okuldan bir daha aile evine dönmeyen ve kendi ayakları üstünde durarak yurtdışında yaşayan, kimseye güven duymayan Ateş ile gerçek ailesini hiç tanımamış, insanları kandırarak para kazanan Leyla’nın yollarının kesişme hikayesini konu alıyor.

  Kerem Bürsin ile Hafsanur Sancaktutan'ın dizisinde yeni gelişmeler

‘Ya Çok Seversen’ çok yakında Kanal D’de...

  Kerem Bürsin ile Hafsanur Sancaktutan'ın dizisinde yeni gelişmeler

Dizinin ismi de belli olmuş oldu.

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