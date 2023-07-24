  Kenan Kalav oğlunun nişanına gitmedi

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; 2018 yılında ailesinden kalan yaklaşık 3 milyon dolarlık mirası oğluna haber vermeden üzerine geçiren Kenan Kalav, bu hareketiyle oğluyla bağlarının kopmasına sebep olmuştu.



Barselona’da yaşayan ve burada restoran işleten Kalav, kendisi gibi oyuncu oğlu Can Kurt Kalav’ın Ezgi Bulut ile nişanına katılmadı.



İki yıldır birlikte olan çift, İstanbul’da küçük bir törenle evliliğe ilk adımı attı. Aslen hemşire olan ama özel bir şirkette satış mümessili olarak çalışan Ezgi Bulut’un anne babasının yer aldığı törende Can Kurt Kalav’ı annesi Nesra Tan yalnız bırakmadı. Bir dönem İspanya’da hapis yatan Kenan Kalav’ın Türkiye’ye gelmesinde adli bir manisinin olmamasına rağmen tek oğlunun nişanına katılmaması bu mutlu güne gölge düşürdü.

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