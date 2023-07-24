  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Kenan Kalav oğlunun nişanına gitmedi

  Kenan Kalav, 3 milyon dolarlık miras yüzünden küstüğü tek oğlunun nişanına katılmadı! Eski oyuncu Kenan Kalav, geçtiğimiz hafta nişanlanan oğlu Can Kurt Kalav’ı en mutlu gününde yalnız bıraktı.

Kenan Kalav oğlunun nişanına gitmedi

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; 2018 yılında ailesinden kalan yaklaşık 3 milyon dolarlık mirası oğluna haber vermeden üzerine geçiren Kenan Kalav, bu hareketiyle oğluyla bağlarının kopmasına sebep olmuştu.

Kenan Kalav oğlunun nişanına gitmedi
Barselona’da yaşayan ve burada restoran işleten Kalav, kendisi gibi oyuncu oğlu Can Kurt Kalav’ın Ezgi Bulut ile nişanına katılmadı.

Kenan Kalav oğlunun nişanına gitmedi
İki yıldır birlikte olan çift, İstanbul’da küçük bir törenle evliliğe ilk adımı attı. Aslen hemşire olan ama özel bir şirkette satış mümessili olarak çalışan Ezgi Bulut’un anne babasının yer aldığı törende Can Kurt Kalav’ı annesi Nesra Tan yalnız bırakmadı. Bir dönem İspanya’da hapis yatan Kenan Kalav’ın Türkiye’ye gelmesinde adli bir manisinin olmamasına rağmen tek oğlunun nişanına katılmaması bu mutlu güne gölge düşürdü.

  Kenan Kalav oğlunun nişanına gitmedi

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Songül Karlı, Kızılcık Şerbeti'nde geçen 'Türkücü' sahnesine tepki gösterdi
  Magazin

Songül Karlı, Kızılcık Şerbeti'nde geçen 'Türkücü' sahnesine tepki gösterdi

Jeyan Büyükburç babası Erol Büyükburç hakkında flaş bir itirafta bulundu!
  Magazin

Jeyan Büyükburç babası Erol Büyükburç hakkında flaş bir itirafta bulundu!

Ünlü oyuncu Hatice Şendil'in kusursuz fiziği beğeni topladı
  Magazin

Ünlü oyuncu Hatice Şendil'in kusursuz fiziği beğeni topladı

Gebelikte hangi vitaminler alınmalı?
  Yaşam - Sağlık

Gebelikte hangi vitaminler alınmalı?

Ünlü şarkıcı İrem Derici sevgilisi Atakan Işıktutan ile tatilden fotorğafını paylaştı
  Magazin

Ünlü şarkıcı İrem Derici sevgilisi Atakan Işıktutan ile tatilden fotorğafını paylaştı

Ünlü şarkıcı Tuğçe Tayfur sevgilisi Burak Kalfa'dan şiddet gördüğünü söyledi
  Gündem

Ünlü şarkıcı Tuğçe Tayfur sevgilisi Burak Kalfa'dan şiddet gördüğünü söyledi