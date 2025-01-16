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Kemal Sunal'ın oynadığı 'Zübük' filmi yeniden çekiliyor! Başrolde sürpriz isim!

Kemal Sunal'ın oynadığı 'Zübük' filmi yeniden çekiliyor! İşte detaylar...

Kemal Sunal'ın oynadığı 'Zübük' filmi yeniden çekiliyor! Başrolde sürpriz isim!

Kemal Sunal'ın oynadığı 'Zübük' filmi yeniden çekiliyor.

Kemal Sunal'ın oynadığı 'Zübük' filmi yeniden çekiliyor! Başrolde sürpriz isim!
Projede, İbrahim Zübükzade karakterini ise Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal canlandıracak.

 

Kemal Sunal'ın oynadığı 'Zübük' filmi yeniden çekiliyor! Başrolde sürpriz isim!
Ezel Akay başrolde Ali Sunal’ın oynayacağını duyurdu. Aziz Nesin'in unutulmaz eseri 'Zübük', 1980 yılında Kemal Sunal'ın başrolüyle izleyiciyle buluşmuştu.

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