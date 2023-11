“Karşınızda Yalnız Kadın” Şenay Gürler’in performansı ile sahnede  

“Kaşınızda Yalnız Kadın” da; Bir kadın evde tek başınadır ve her şey yolundaymış gibi gözükür. Ev işlerini yapar, müzik dinler, eğlenir. Fakat tüm bunlar olurken evin içinde ve dışında sürüp giden ataerkil sistemin kurbanı haline gelmiştir. Bu sistem onun potansiyelini ortaya koymasının önüne her gün başka bir engel çıkarırken, hayatını sürdürebilmek için bu dünyanın kendine biçtiği role ayak uydurmak zorunda kalır. Aşk, hayat ve sevgi dolu olan bu kadın, evin içinde sıkışıp kaldığı dünyasını zaman zaman kendine özgü bir mizahla anlatırken, kimi zaman da her gün ayağına dolanan bu sistemin gerçeklerinin ne kadar sert olduğunu gözler önüne serer.

Çevirisi Füsun Demirel’e ait olan oyunun yönetmen koltuğunda Tuğrul Tülek yer alıyor. Oyunun ışık tasarımını Kemal Yiğitcan, koreografisini ise Gizem Erdem üstleniyor. Dekor tasarımını Cihan Aşar’ın yaptığı oyunun, yardımcı yönetmenliğini Tanıl Yöntem, reji asistanlığını ise Derin Bülbül yapıyor. Afiş fotoğraflarını Mehmet Turgut, konsept fotoğraflarını ise Tolga Bayraklı’nın çektiği oyunun afiş tasarımı Cem Kılıç tarafından tasarlanmıştır. Müzik tasarımını Çağatay Kehribar’ın yaptığı oyunun performansı ise Şenay Gürler’e aittir.

"BİR İKİ TAHTAYA VURUYORUM"

Tiyatro oyunu başlamadan önce sorulara yanıt veren Şenay Gürler, "Çok heyecanlıyım. Bütün oyunlarımda heyecanlanıyorum zaten. Heyecan olmadan olmaz ki. Tabii ki bu toplumda yaşıyoruz. Kadının neler yaşadığını hepimiz görüyoruz ve tek kişilik bir oyun çok heyecanlıyım." dedi. Her sahneye çıktığında heyecanlandığını dile getiren Gürler, yaşadığı bir anısını, "Tahtalara vuruyorum çıkarken sahneye. Bir iki tahtaya vurup çıkıyorum. Sahnede canlı olduğu için bazı aksilikler olabiliyor. Mesela bir oyunumda şişeyle kafaya vurmam gerekirken ayağım takıldı düştüm. Şişe kafaya vurmadan parçalandı. 50 oyun önce dekorda gördüğüm bir şişe vardı. Hemen gittim onu aldım ve devam ettim. Saniyelik gibi gözüküyor ama onu alıp oyunun gereğini yapmak bir ömür gibi geldi bana." cümleleri ile anlattı.

"ÇOK BÜYÜK ÇABA SARF ETTİM"

Elçin Afacan da oyunu izlemeye gelenler arasındaydı. Son dönemde verdiği kilolar ile ilgili konuşan Afacan, "Spor yaptım. Bir zamanlar spor yapıyordum. Çok büyük çaba sarf ettim. Biraz yine aldım ama sporu vs. bıraktığım için. Spora yeniden başlayacağım." dedi.

AŞK SORULARI GERDİ

Geçtiğimiz aylarda sevgilisi İsmail Hacıoğlu ile ayrılan Aslıhan Gürbüz'de izlemeye katılanlar arasındaydı. Oyundan sonra konuşmak isteyen Gürbüz'e muhabirlerin, "İsmail Bey ile ilişkiniz sonlandı ama hemen ardından İsmail Hacıoğlu yeni bir aşka yelken açtı. Neler söylemek istersiniz?" sorusu gelince Aslıhan Gürbüz, gazetecilere bakış atarak, "Konuşamayacağım." dedi. Daha sonra oradan uzaklaştı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.