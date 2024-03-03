'Kardeşlerim'den ayrılan Su Burcu Yazgı Coşkun soluğu tatilde aldı

'Kardeşlerim' dizisinden ayrılan Su Burcu Yazgı Coşkun, tatile çıktı.



Oyuncu, projede Asiye karakterini canlandırıyordu.



Su Burcu Yazgı Coşkun, tatilden karelerini yayınladı.



Oyuncu, altı pozunu paylaştı.



Su Burcu Yazgı Coşkun geçtiğimiz günlerde, tatil yapıp dinleneceğini söylemişti.



Oyuncuya beğeni yağdı.



Su Burcu Yazgı Coşkun siyah kombin tercih etti.

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