  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

'Kardeşlerim'den ayrılan Su Burcu Yazgı Coşkun soluğu tatilde aldı

'Kardeşlerim'den ayrılan Su Burcu Yazgı Coşkun soluğu tatilde aldı. İşte detaylar...

'Kardeşlerim'den ayrılan Su Burcu Yazgı Coşkun soluğu tatilde aldı

'Kardeşlerim' dizisinden ayrılan Su Burcu Yazgı Coşkun, tatile çıktı.

'Kardeşlerim'den ayrılan Su Burcu Yazgı Coşkun soluğu tatilde aldı
Oyuncu, projede Asiye karakterini canlandırıyordu.

'Kardeşlerim'den ayrılan Su Burcu Yazgı Coşkun soluğu tatilde aldı
Su Burcu Yazgı Coşkun, tatilden karelerini yayınladı.

'Kardeşlerim'den ayrılan Su Burcu Yazgı Coşkun soluğu tatilde aldı
Oyuncu, altı pozunu paylaştı.

'Kardeşlerim'den ayrılan Su Burcu Yazgı Coşkun soluğu tatilde aldı
Su Burcu Yazgı Coşkun geçtiğimiz günlerde, tatil yapıp dinleneceğini söylemişti.

'Kardeşlerim'den ayrılan Su Burcu Yazgı Coşkun soluğu tatilde aldı
Oyuncuya beğeni yağdı.

'Kardeşlerim'den ayrılan Su Burcu Yazgı Coşkun soluğu tatilde aldı
Su Burcu Yazgı Coşkun siyah kombin tercih etti.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Deren Talu kendileri için 'Melih Bey Takımı' söylemlerine tepki gösterdi
  Magazin

Deren Talu kendileri için 'Melih Bey Takımı' söylemlerine tepki gösterdi

Birand Tunca'nın acı günü
  Gündem

Birand Tunca'nın acı günü

Emrah'ın sahne stili gündem oldu
  Magazin

Emrah'ın sahne stili gündem oldu

'Güneşi Söndürmem Gerek' 29 Mart'ta sinemalarda!
  Magazin

'Güneşi Söndürmem Gerek' 29 Mart'ta sinemalarda!

Nermin Bezmen'den hayatını kaybeden eşi Tolga Savacı'ya duygusal mesaj
  Gündem

Nermin Bezmen'den hayatını kaybeden eşi Tolga Savacı'ya duygusal mesaj

Hilal Altın’dan Yıldız Tilbe şarkısı
  Magazin

Hilal Altın’dan Yıldız Tilbe şarkısı