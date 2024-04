Karaköy’ün dokusunda benzersiz mekan

Eşsiz bir tarihi yapı olan eski Aya Andrea Kilisesi'nin tarihi dokusuna sadık kalınmış olması, Andrea Karaköy’ü sadece bir yemek mekânı olmaktan çıkarıp, her köşesinde tarih ve hikâye barındıran bir sanat eserine dönüştürüyor. Andrea Karaköy bu yönüyle İstanbul’un cemiyet hayatının uğrak noktası ve influencer’ların devamlı müşterisi olduğu bir adres haline gelmiştir.

Her Saat Bir Başka Deneyim Andrea Karaköy ’de

Andrea Karaköy, her gün saat 14.00’da kapılarını açarak misafirlerini ağırlamaya başlar ve kendine has özel imza kokteylleri ile gün boyunca sıra dışı bir hizmet sunar. Bu benzersiz kokteyl bar, seçkin atıştırmalıklarının yanı sıra, misafirlerine sunulan dikkat çekici imza kokteylleri ile de şehrin en çok tercih edilen mekanlarından biri haline gelmiştir. Restoranın özgün kokteylleri, Andrea Karaköy’ü sadece bir yemek deneyimi için değil, aynı zamanda zengin ve yenilikçi bir kokteyl bar olarak da tercih edilen bir destinasyon yapmaktadır.

Akşamın ilerleyen saatlerine doğru Andrea Karaköy, müzik ve eğlence vahasına dönüşüyor. Geceyi aydınlatan Afro ve House müziklerin ritimleriyle hareketlenen DJ performansları, mekânı İstanbul’un müzikal kalbinin attığı popüler bir uğrak noktasına çeviriyor. Dünyanın dört bir yanından esintiler taşıyan İspanyolca, İngilizce ve Fransızca caz müzikleri, geceye uluslararası bir zarafet ve derin bir duygusallık katıyor. Andrea Karaköy, ziyaretçilerine müzik ve eğlencenin en saf hallerini sunuyor. Böylece, Andrea Karaköy, İstanbul’un sadece nabzını tutmakla kalmıyor, aynı zamanda şehrin müzikal ruhunu da şekillendiriyor.

Tarihi dokunun korunduğu restoranın üst katı, romantik akşam yemekleri ve özel buluşmalar için ideal bir ortam sunuyor. Akşamları sunulan canlı müzik performanslarıyla da kulakların pasını siliyor.

Özel Davet: Andrea Karaköy’de Unutulmaz Anlar Sizi Bekliyor!

Andrea Karaköy, sizi ve sevdiklerinizi, İstanbul’un tarihi kalbinde unutulmaz bir gastronomi yolculuğuna çıkmaya davet ediyor. Rezervasyon ve daha fazla bilgi için 0 532 355 39 98 numarasından restorana ulaşabilir ya da Instagram üzerinden @andreakarakoy hesabını takip edebilirsiniz.

Adres: Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi, Mumhane Caddesi, No:39 D:B, 34425 Beyoğlu/İstanbul.

Her bir lokma, zamanın ötesinden gelen bir hikâyeyi, her buluşma, tarihin en zarif dansını ve her özel an, ebediyete dokunan unutulmaz anları fısıldar. Andrea Karaköy, lezzetin sınırlarını aşarak, buluşmalarınıza anlam katmanın, kutlamalarınızı tarihle bezemenin ve her bir yudumunuzda kültürlerin sentezini tatmanın kapılarını aralar.

Andrea Karaköy, sizi ve sevdiklerinizi, sadece bir yemeğin ötesinde, bir efsanenin, bir dönemin ve bir masalın içine davet ediyor. Andrea Karaköy’de, hayatınızın en özel hikayelerinden birini yaşamaya, tarihin dokusuna dokunmaya ve anılarınıza altın harflerle kazınacak anları eklemeye davetlisiniz. Andrea Karaköy sizi bekliyor.

