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Kansere yakalanan Aydemir Akbaş sağlık durumu hakkında bilgi verdi

Geçirdiği gırtlak kanseri sonrası ikinci kez kansere yakalanan 87 yaşındaki usta oyuncu Aydemir Akbaş, sağlık durumu hakkında bilgi verdi. İşte detaylar...

Kansere yakalanan Aydemir Akbaş sağlık durumu hakkında bilgi verdi

Geçirdiği gırtlak kanseri sonrası ikinci kez kansere yakalanan 87 yaşındaki usta oyuncu Aydemir Akbaş, Amerikan Hastanesi'ndeydi.

Kansere yakalanan Aydemir Akbaş sağlık durumu hakkında bilgi verdi
Akciğer kanseri olan ve dördüncü kemoterapi için hastanede tedavi altına alınan Aydemir Akbaş, "İlkini yendim, bunu da yenerim. Bu tarz şeyler için moral motivasyon çok önemli. Eee o da bende var. Biraz kilo verdim ama onu da hallederiz" dedi.

Kansere yakalanan Aydemir Akbaş sağlık durumu hakkında bilgi verdi

Tedavi süreci hakkında gazetecilere bilgi paylaşan usta oyuncunun menajeri Özgür Aksoy, "Bugün doktorumuzdan çok güzel haberler aldık. Bugün dördüncü kemoterapimiz ve kanserli hücrelerde yarı yarıya azalma var. Altıncı seansta son bulacak. İnşallah akıllı ilaca gerek kalmadan Aydemir Abi bunu da yenmiş olacak" dedi.

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