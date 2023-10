“Kanlı Nigar” müzikali ekim ayında Türkiye turnesinde

Geleneksel Türk Tiyatromuzun en önemli figürlerinden biri olan Kanlı Nigar’ın acıklı, komik, müzikli, danslı serüvenini anlatan “Kanlı Nigar”, ekim ayında Türkiye’nin farklı şehirlerinde seyirciyle buluşacak. Sadık Şendil’in kaleme aldığı iki perdelik oyunun biletleri Türkiye’nin teknoloji odaklı, lider online etkinlik biletleme platformu Biletinial’da satışa çıktı.

Geleneksel Türk tiyatrosunun pek çok unsurunu içerisinde barındıran ve eski tiyatro ustalarına selam gönderen “Kanlı Nigar”ın oyuncu kadrosunda Eda Koca, Yasin Topkara, Mert Yeldan, Rıdvan Topal, Oktay Ayaz, Cemile Yücel, Simge Gülhan, Tutku Erbaş Kızılarslan, Alp Taş, Serdar Soylu, Cem Hüseyin Görmez, Makbule Arı, Hande Yurt, Ecem Erandaç, Ömür Yüksekcan, Murat Kılıç ve Onur Yıldırım gibi isimler yer alıyor. Oyun, 13 Ekim’de Tekirdağ Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi’nde, 14 Ekim’de Çorlu Halk Eğitim Merkezi’nde, 20 Ekim’de Uşak Atatürk Kültür Merkezi’nde, 21 Ekim’de Denizli Merkezefendi Belediyesi Kültür Merkezi’nde, 22 Ekim’de Antalya Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde, 26 Ekim’de Samsun Atakum Kültür Merkezi’nde ve 27 Ekim’de Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde perdelerini açacak.

Nigar’ın Kanlı Nigar’a dönüşmesinin öyküsü



Fakir bir ailenin kızı olan Nigar, zengin şımarık bir ailenin yanına hizmetçi olarak verilmiştir. Evin beyinden kedisine kadar herkes ile birçok sorun yaşayan, birçok badirelere maruz kalan Nigar, neden Kanlı Nigar olmuştur? İşin özü bu aslında… Her ne kadar her şeyi yaşamışsa da bir şekilde buna dur demenin yolunu hep arıyor ve sonunda da kendi sistemini yazıyor Nigar. Kadının fendi erkeği yendi düşüncesinin dramatik bir işleme ile ön plana çıkartıldığı oyunda, Nigar, hayatın her yükünü en ağır şekilde taşımış olan bir kadın. Ama sonunda hayat ona taşımayı da öğretiyor.



Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.