Kanbolat Görkem Arslan hayatını kaybetti

Poyraz Karayel dizisindeki Sefer rolüyle tanınan Kanbolat Görkem Arslan (45), gece yarısı fenalaşarak hayatını kaybetti. 

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
