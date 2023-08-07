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Kanada'da vefat eden Erkin Koray'ın vasiyeti belli oldu

Kanada'da vefat eden Erkin Koray'ın vasiyeti belli oldu. İşte detaylar...

Kanada'da vefat eden Erkin Koray'ın vasiyeti belli oldu

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Erkin Koray uzun süredir yaşadığı Toronto'da fenalaşmış ve bir süre önce kaldırıldığı hastanede makinelere bağlı yaşam savaşı veriyordu.

Kanada'da vefat eden Erkin Koray'ın vasiyeti belli oldu

Akciğeriyle ilgili yaşadığı sorunlar ve yaşlılığa bağlı büyük sıkıntıları aşamayan Koray, akşamüstü aramızdan ayrıldı.

Kanada'da vefat eden Erkin Koray'ın vasiyeti belli oldu

Anadolu rock müziğinin 82 yaşındaki usta sanatçısının kızı Damla Koray babasının vasiyeti üzerine tören düzenlenmeyeceklerini belirtti ve “Tören düzenlemeyeceğiz, ancak hayranları ve arkadaşları için bir toplantı duyurulacak. Nazik mesajlarınız ve anlayışınız için teşekkür ederim. Bu hayatımın en zor günü…” mesajını yayınladı.

Kanada'da vefat eden Erkin Koray'ın vasiyeti belli oldu

Damla Koray bir de duygusal mektup yayınladı ve ülkesini çok seven büyük ustaya şu sözlerle veda etti: "Babam, babamız, canımın ta içi... Ben kızın ve seni baba deyip bağrına basan Can'lar güzel enerjimizi sevgimizi saygımızı ve alkışlarımızı senden bir gün bile eksik etmedik... Bundan sonra da etmeyeceğiz... Eserlerin dilimizde, aşkın kalbimizde yaşayacak daima ve ilelebet... Dilerim bu dünyada bulamadığın barış ve huzuru başka bir dünyada bulursun... Doğru'su hiç şaşmayan tanıdığım en sağlam adam, Anadolu rock'ın mucidi, sevgili babam benim için yaptıklarına minnettarım... Ne desem hakkını vermiş olmam eminim... Senin çocuklar da ülkelerini kültürlerini ve onlara layık gördüğün Cumhuriyeti ileri götürmek adına yaptıklarına her zaman minnettar kalacaktır. Hakkını helal et... Seni çok ama çok seven kızın Damla..."

Kanada'da vefat eden Erkin Koray'ın vasiyeti belli oldu

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