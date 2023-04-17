“Kaldırım Taşı” için imza günü

Kısa bir süre önce satışa çıkan ve büyük ilgi gören “Kaldırım Taşı” kitabının yazarı Işın Özdemir önceki gün Akmerkez D&R’da düzenlenen imza gününde sevenleri ile buluştu.

Öykü tarzındaki kitabında yaşanmış olayları anlatan ve editörlerden tam not alan Işın Özdemir, kitabının ilgi görmesinden dolayı memnuniyetini dile getirdi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun olan yazar, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde Yönetim ve Organizasyon alanında master yaptı.

“Hayat Tersten Başlasaydı” adlı deneme kitabı ile ilk yazın dünyasına adım atan Özdemir’in kitabı için editör “Işın Özdemir, yüzlerde buruk bir gülümseme, kalpte hüzünlü bir esinti bırakan hikayeler anlatıyor” diyerek bahsediyor. Dokuz öykünün yer aldığı kitap için yazar Işın Özdemir ise “Başkanı olduğum YEKÜV vakfı sayesinde, içimdeki vatan sevgisi, genç ve çocuk sevgisi, empati, yardımseverlik gibi üstün duygular anlamlı bir çabaya dönüşebildi. Maddi manevi karşılıksız özveri, sorumluluk, disiplin gerektiren bu çabanın içinde yoğrulurken, heybeme “insan olma” adına çok şey kattım. “Kaldırım Taşı” bu duyguların ışığında ortaya çıktı” dedi.

Kitabını sponsorlar aracılığı ile toplu olarak ortaokul ve lise öğrencilerine yaz kitabı olarak ulaştırmayı hedeflediğini belirten Işın Özdemir bu konuda destek beklediğini ifade etti. İmza gününde YEKÜV Vakfı başkanı yazar Işın Özdemir’e destek vermek üzere YEKÜV Vakfı yönetim kurulu üyeleri ve onursal başkan Gülbin Sözen’de katıldılar.

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