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“Kaldırım Taşı” için imza günü

Eğitim hayatına destek veren YEKÜV Vakfı’nın başkanı Işın Özdemir’in “Kaldırım Taşı” adlı öykü tarzındaki kitabı, Alfa Yayınları çatısı altındaki Mona Kitap’tan yayımlanarak bir süre önce raflarda yerini almıştı. Işın Özdemir’in şu sıralar başkanlığını yaptığı YEKÜV Vakfı’ndaki on sekiz yıllık gönül yolculuğundan izler taşıyan, “Kaldırım Taşı” kitabının imza gününü Akmerkez D&R’da yaptı.

“Kaldırım Taşı” için imza günü

Kısa bir süre önce satışa çıkan ve büyük ilgi gören “Kaldırım Taşı” kitabının yazarı Işın Özdemir önceki gün Akmerkez D&R’da düzenlenen imza gününde sevenleri ile buluştu.

“Kaldırım Taşı” için imza günü

Öykü tarzındaki kitabında yaşanmış olayları anlatan ve editörlerden tam not alan Işın Özdemir, kitabının ilgi görmesinden dolayı memnuniyetini dile getirdi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun olan yazar, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde Yönetim ve Organizasyon alanında master yaptı.

“Kaldırım Taşı” için imza günü

“Hayat Tersten Başlasaydı” adlı deneme kitabı ile ilk yazın dünyasına adım atan Özdemir’in kitabı için editör “Işın Özdemir, yüzlerde buruk bir gülümseme, kalpte hüzünlü bir esinti bırakan hikayeler anlatıyor” diyerek bahsediyor. Dokuz öykünün yer aldığı kitap için yazar Işın Özdemir ise “Başkanı olduğum YEKÜV vakfı sayesinde, içimdeki vatan sevgisi, genç ve çocuk sevgisi, empati, yardımseverlik gibi üstün duygular anlamlı bir çabaya dönüşebildi. Maddi manevi karşılıksız özveri, sorumluluk, disiplin gerektiren bu çabanın içinde yoğrulurken, heybeme “insan olma” adına çok şey kattım. “Kaldırım Taşı” bu duyguların ışığında ortaya çıktı” dedi.

Kitabını sponsorlar aracılığı ile toplu olarak ortaokul ve lise öğrencilerine yaz kitabı olarak ulaştırmayı hedeflediğini belirten Işın Özdemir bu konuda destek beklediğini ifade etti. İmza gününde YEKÜV Vakfı başkanı yazar Işın Özdemir’e destek vermek üzere YEKÜV Vakfı yönetim kurulu üyeleri ve onursal başkan Gülbin Sözen’de katıldılar.

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