 Kalbinden operasyon geçiren Elvin Levinler, sağlık durumu hakkında açıklama yaptı

Elvin Levinler, kalbinden operasyon geçirdi.

Oyuncu, sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.



Hastane odasında çektirdiği kareyi Instagram'dan paylaşan Levinler, "Son zamanlarda kalbime biraz fazla yüklendiğimi biliyordum ama bu kadar ciddi sonuçları olabileceğimi düşünememiştim. Bugün kalbimden bir operasyon geçirdim, çok şükür her şey yolunda" dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.