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Kalbinden operasyon geçiren Elvin Levinler, sağlık durumu hakkında açıklama yaptı

Kalbinden operasyon geçiren Elvin Levinler, sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. İşte detaylar...

Kalbinden operasyon geçiren Elvin Levinler, sağlık durumu hakkında açıklama yaptı

Elvin Levinler, kalbinden operasyon geçirdi.

 Kalbinden operasyon geçiren Elvin Levinler, sağlık durumu hakkında açıklama yaptı

Oyuncu, sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Kalbinden operasyon geçiren Elvin Levinler, sağlık durumu hakkında açıklama yaptı
Hastane odasında çektirdiği kareyi Instagram'dan paylaşan Levinler, "Son zamanlarda kalbime biraz fazla yüklendiğimi biliyordum ama bu kadar ciddi sonuçları olabileceğimi düşünememiştim. Bugün kalbimden bir operasyon geçirdim, çok şükür her şey yolunda" dedi.

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