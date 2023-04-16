Kadir Yücelbaş eğitim sektöründe

Türkiye'nin önde gelen iş insanı Kadir Yücelbaş Türkiye'deki yatırımlarına bir yenisini ekledi. Yücelbaş, Şişli Sınav Koleji'nin ortaklarınden biri olarak eğitim sektöründe de yer alacak.

İmza töreninde konuşan, Kadir Yücelbaş, "Ülkeme hizmet etmenin en iyi yolu gelecek nesillerin eğitimlerine verilen destektir. Ben de gençlerimizin iyi eğitim görmesi için Şişli Sınav Koleji ailesine katıldım. Amacımız başarısı yüksek olan öğrencilerimize çok daha iyi olanaklar sağlamak" dedi.

Geçen yıl LGS sınavındaki başarısıyla dikkat çeken Şişli Sınav, Koleji, yabancı dil öğreniminde bir hayli iddialı... Şişli Sınav Koleji müzik dersleri, teknoloji, bilim, yazılım ve kodlama, satranç dersleri ile eğitim ve öğretimin yanı sıra sosyal faaliyetleri de ön pelanda tutuyor.

2600 metrekarelik kampüsüyle Şişli Sınav Koleji, 2 yıl önce inşaa edilmiş depreme karşı dayanıklı binasında eğitimlerini sürdürüyor.

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