Kadınların cinsel özgüvenini arttıran yöntem: Barbie vajina estetiği

Barbie Vajina Estetiği yaptırmak için dünyanın birçok ülkesinden yabancı hastaların Türkiye’ye geldiğini ifade eden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Âzer Aras Uluğ, “Barbie Vajina Estetiği, dünyada en çok merak edilen estetik uygulamaları arasında yer alıyor. Aynı zamanda en çok uygulanan estetik uygulamaları arasında da yerini aldı. Barbie Vajina Estetiği Hollywoodlu ünlüler tarafından başlatıldı daha sonra da Avrupa’ya oradan da ülkemize ulaştı. Bu kombine işlem, ABD’de isim buldu. Kombine ameliyatlar ve ameliyatsız işlemlerin bir arada kullanılması şeklinde uzman jinekologlar tarafından uygulanıyor. Sadece estetik amaçlı değil aynı zamanda rahatsızlıkların tedavi edilmesinde de kullanılıyor. İlave olarak çiftlerin cinsel hayatı üzerinde oldukça olumlu değişimlere destek oluyor. “ dedi.

Kombine yapılan bir işlem ve mutlaka işin uzmanları tarafından uygulanmalı!

Barbie vajina estetiğinin uygulanmasına ve gelişebilecek olumsuzluklara dair bilgi veren Op. Dr. Âzer Aras Uluğ, “Barbie Vajina Estetiğinde, görünüm birkaç farklı prosedürün kombinasyonundan oluşmaktadır. Labioplasti, klitoris dokularının toparlanması, büyük dudaklara hyalüronik asit veya otolog yağ enjeksiyonlarıyla dolgu gibi uygulamaları da kapsıyor. Barbie Vajina Estetiği kapsamında en sık Labioplasti yöntemi kullanılır. Labioplasti ameliyatı aynı zamanda dudak ameliyatı estetiği olarak da adlandırılıyor. İç dudakların, sarkık, büyük koyu renkli, asimetrik ve kırışık olması durumunda özel mikro cerrahi yöntemlerle küçültülerek, simetrik dış dudakların içinde kalan, ince yapılar haline getirilerek güzel ve estetik bir görünüme kavuşması hedefleniyor. Aynı seansta gerek görülürse klitoris estetiği de uyguluyoruz. Klitoris katlantıları ve klitoris derisi kalın ise labioplasti operasyonuna klitoris estetiğinin de eklenmesi sonucu oldukça pozitif etkilemektedir. Klitoris cerrahisi oldukça dikkatli yapılması gereken hassas bir cerrahi işlemdir. Klitorise giden damar ve sinir yapılara çok dikkat etmek gerekir. Barbie Vajina Estetiğinde amaç, Barbie bebeğe benzemek. İşin alt yapısını incelediğimizde bozulan ve deforme olan vajinanın anatomik ve fonksiyonel olarak eski haline getirilmesi amaçlanmaktadır. Barbie bebeğin genital sisteminde dış dudaklar daha dolgundur, iç dudaklar ise daha ince ve daha kibardır. İç dudakları tamamen almaya biz çok sıcak bakmıyoruz. Bunun nedenini şu şekilde açıklamayabiliriz. İç dudakları aldığımız zaman vajina açık hale gelecek bu da enfeksiyonlara zemin hazırlayacaktır. Bundan dolayı burada asıl amacımız dışsal olarak daha güzel görünmek ve fonksiyonel anlamda daha işlevsel olarak vajinayı kullanabilmektir. Genital bölgeye hakim ehil ve deneyimli bir cerrahi hekim tarafından yapıldığında cinsel hazda ve doyumda artış da sağlanabilmektedir. Aksi durumda ise geri dönüşü imkansız cinsel his kayıplarının da yaşanabildiğini görüyoruz.

Barbie Vajina Estetiği kombine işlemleri arasında; dış dudaklarda içlerinde boşalma ve kırışma varsa bunlara kök hücreden zengin yağ dolgusu, hyalorinik asit dolgusu, kişinin kendi kanından hazırlanan trombositten zengin serum yöntemlerini aynı seansta uygulayabiliyoruz. Ayrıca O- Shot (Orgazm aşısı), hyaloronik asit dolgularla G nokta büyütme gibi orgazmı arttıracak uygulamalar da önermekteyiz hastalarımıza.” Şeklinde bilgi verdi.

Op. Dr. Âzer Aras Uluğ sözlerine şöyle devam etti.

Ameliyat süreci nasıl gerçekleşiyor?

Barbie Vajina Estetiği genel veya lokal anestezi altında, ameliyathane ortamında yapılıyor. İşlemi Kadın Doğum Uzmanları uygulamaktadır. Ameliyat süresi ortalama 1 buçuk - 2 saat sürmektedir. Ameliyat sonrası genellikle hastanede yatış gerekmez. İşlem sonrası ciddi bir acı ya da ağrı hissedilmez. Operasyonun ardından birkaç günlük istirahatin ardından kişiler normal yaşantılarına rahatlıkla dönebilirler.

Ameliyat sonrası uzun süre ayakta kalınmamalıdır. Hekim tarafından reçete edilen ilaçların düzenli olarak kullanılması gerekir. Barbie vajina estetiği sonrası 1 ay cinsel ilişkiden, ağır sporlardan, sauna, havuz ve denizden uzak durulması gerekir.

Kadınlar cinsel anlamda daha özgüvenli oluyor

Kombine bir işlem olan Barbie Vajina Estetiği, genital bölgenin gençleşip güzelleşmesini sağlıyor. Ancak bu kadarla kalmıyor, aynı zamanda cinsel haz ve doyumda da büyük rol oynuyor. Ayrıca dar pantolon, tayt, mayo, bikini giyememe, iç çamaşırından dolgun taşan dokular ve bunların oluşturduğu rahatsızlık hissi, bisiklete – motora binememe, idrar yaparken bacaklarının içlerine doğru işeme, kaşıntı, sık vajinal enfeksiyon, mantar enfeksiyonu ve sık idrar yolu enfeksiyonu geçirme, cinsel ilişkide ağrı, cinsel birleşme sırasında uzun fil gibi kulakların yani labiumlarını tutmak zorunda kalma gibi sorunlar da eşzamanlı olarak çözüm bulmuş oluyor. Kadınlar cinsel anlamda daha özgüvenli oluyor.

Barbie Vajina Estetik sonrası, özel bölgeye oldukça genç ve çekici bir görsellik kazandırılıyor. Barbie Vajinal Estetik, sarkan veya düzensiz görünümde olan iç dudakların da estetik bir şekilde kamufle olmasını sağlıyor.

Bakireler de yaptırabilir

Barbie Vajina Estetiğinde tedavi protokolü doktorun hastayı muayene etmesinin ardından, belirlenen kriterler dahilinde kişiye özel olarak planlanır. Bakireler de dahil olmak üzere her kadına uygulanabilir.

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