Kaan Yıldırım'dan Pınar Deniz'e aşk dolu sözler

Karanlık Gece'nin galası Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda gerçekleşti. 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde prömiyerini yapan, Antalya'da En İyi Film ve En İyi Senaryo Ödülleri'ni kazanan film 28 Nisan’da vizyona girmeye hazırlanıyor.

'Karanlık Gece'nin galasına filmin yönetmeni Özcan Alper’le beraber oyuncularından Berkay Ateş, Pınar Deniz, Ozan Çelik, Ceylan Ertem, Tarhan Karagöz, Fırat Kaymak, Süleyman Kadim Kabaali, Sefa Tantoğlu, Özgür Cem Tuğluk katıldı. Filmin vizyonda seyirciyle buluşacak olmasından dolayı heyecanlı olduklarını dile getiren ekip, gösterim sonrasında tebrikleri kabul etti. Filmin oyuncularından Sibel Kekilli ise galaya katılmadı. Türkiye’de sinemaseverlerle buluşmak için gün sayan film, son olarak 27. Türkiye Almanya Film Festivali’nden En İyi Erkek Oyuncu (Berkay Ateş) ve Seyirci Ödülleri’yle dönmüştü.



Suç ve gerilim filmi olan ‘Karanlık Gece’nin başrollerini Berkay Ateş, Cem Yiğit Üzümoğlu, Taner Birsel, Pınar Deniz ve Sibel Kekilli paylaşıyor. Türkiye-Fransa-Almanya ortak yapımı filmin görüntü yönetmenliğini Y. Roy Imer üstleniyor. Baykuş Yapım, Nar Film ve BKM'nin yapımcılığını üstlendiği 'Karanlık Gece’ 28 Nisan’da vizyona girecek. Filmin Galasına Mahsun Kırmızıgül, Kaan Yıldırım, Hatice Aslan, Arda Anarat gibi birçok ünlü isim katıldı.

Kaan Yıldırım: Çok merak ediyorum bu filmi. Birçok ödül aldı bu film. Pınar Deniz'i izlemek benim için çok büyük bir keyif. Bayramı ailemle geçirdim. Okuduğum senaryolar var yazı dinlenerek geçirip yeni sezonda bir projede yer almayı düşünüyorum. Saçları biraz uzattım. Pınar'da seviyordur herhalde.

Mahsun Kırmızıgül: Çok büyük bir deprem felaketi geçirdik. Her şeyin düzelmesi bence en az 20-25 yılı alır. Kolay kolay kapanacak bir şey değil. Onun haricinde bu filmi çok merak ediyorum. Yapımcısı Bülent Makar çok sevdiğim birisi. Umarım hak ettiği değeri görür.

Hatice Aslan: Bütün dinlerin bayramları üst üste geldi ve harika oldu. Oyunculuklarını çok beğendiğim isimlerin bir araya geldiği bir film olmuş. Filmler sinema salonunda seyredilir, onun keyfi başkadır. Televizyonun karşısında durmaktansa sinema salonunda izlemek daha iyidir. Yolu açık olsun.

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