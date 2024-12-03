Kaan Taşaner ve oyuncu annesi Sacide Taşaner'in bilinmeyen hikayesi

Son olarak rol aldığı Kızılcık Şerbeti dizisindeki Giray rolüyle dikkatleri üzerine çeken Kaan Taşaner, NTV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Bambaşka Sohbetler'de Ceyda Düvenci'nin konuğu oldu.

Kaan Taşaner ve oyuncu annesi Sacide Taşaner'in bilinmeyen hikayesini Ceyda Düvenci detaylıca öğrenmek isteyince, anne & oğul arasında çok ilginç hem de çok özel bir hikaye olduğu ortaya çıktı.

TİYATRO YAPMAYA MERAK DEĞİLDİM, SPOR AKADEMİSİ OKUYACAKTIM

Antalya'da doğup büyüyen Kaan Taşaner, liseden sonra belediyenin sanat kurslarına gitmeye başlamış, ardından da annesi aynı kurslara başvurmuş. İşte Taşanerlerin kursa başlayıp, ardından değişen hayatlarının hikayesi...

Ceyda Düvenci: "Anneciğinin senden önce oyuncu olduğunu zannediyordum. Hikayesini bugün öğrendim ve inanamıyorum"

Kaan Taşaner: "Kronolojik olarak bakınca öyleymiş gibi anlaşılıyor. Bugün buna noktayı koyalım artık. Tiyatro yapmaya meraklı genç bir adam değildim, ben spor akademisi okuyacaktım, futbol oynuyordum, sakatlıklar tatsızlıklar oldu, spordan uzaklaştım; kendi hayatımın boşluğu içinde tiyatro atölyesi diye bir kurs vardı ücretsiz, belediyenin organize ettiği, kendimi orada buldum. Atölye çalışmaları yapılıyor, insanlar kaynaşıyor, sosyalleşiyorsun. Tiyatroya gitmeye başladım, bana iyi geldi, beni daha iyi insan yaptı. İnsanı, kendimi anlamamı sağladı, empati duygumu yükseltti. Yakın hissettim ve devam etme kararı aldım. Hayatımın sıkıcılığı ve sıradanlığından kurtulmaya başladı. Annem, mesaiden çıkınca, akşam kurslarına geliyordu. Kendi yaş grubundan bir sürü arkadaş edindi, amatör olarak tiyatro yapmaya karar verdi. 48-50 yaşlarındaydı annem o esnada. Sonra o çevrede küçük işler için İstanbul'dan gelen ekiplerle, yönetmenlerle tanışırken, bir vesile iş için İstanbul'a geldi ve benden önce televizyonda iş yapmaya başladı. Annemin cv'si aldı başını gitti, benimkiyle mukayese edilemez. Kendi çabasıyla buraya geldi. Annemin başarı hikayesiydi bu... Bu işle ilgili bazı zamanlarda psikolojimi iyi hissetmediğim noktalarda, onun bu işi yaparken ki metaneti, dik duruşu ve gücü bana örnek oluyor"

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