Los Angeles’taki Dolby Theatre, sinema dünyasının tüm sene boyunca merakla beklenen törenine her sene olduğu gibi ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bu sene 96’ncısı gerçekleşecek Oscar Ödül Töreni, 10 Mart Pazar’ı 11 Mart Pazartesi’ye bağlayan gece saat 01.30 itibariyle canlı olarak orijinal sesiyle, İngilizce altyazılı sadece Disney+’ta seyredilebilecek.

Emmy Ödüllü talk şov sunucusu ve yapımcısı Jimmy Kimmel’ın dördüncü kez canlı töreni sunacağı gecede sahnede yıldızlar geçidi yaşanacak. Emily Blunt, Ryan Gosling, Ariana Grande, Steven Spielberg, Anya Taylor-Joy, Christopher Walken, Jennifer Lawrence, Ramy Youssef, Jamie Lee Curtis, Nicolas Cage, Al Pacino, Michelle Pfeiffer ve Zendaya başta olmak üzere pek çok önemli isim ödül takdim edecek.

Bu sene 29’uncusu gerçekleşen Critics Choice Ödülleri’nde ‘I’m Just Ken’e ‘En İyi Şarkı’ ödülünün verilmesinin şaşkınlığı güncel olan Ryan Gosling, bu sefer şarkıyı canlı söylemek için gecede sahneye çıkacak. İzleyicilerin bu unutulmaz anı Disney+’ta canlı izleyebileceği gecede 16 dalda ödül takdim edilecek.

The Walt Disney Company’ye bağlı Searchlight Pictures filmi ‘Poor Things’in 11 adaylıkla törenin iddialı adayları arasında yer aldığı törende ‘Oppenheimer’ (13 adaylık), ‘Killers of the Flowe Moon’ (10 adaylık), ‘Barbie’ (8 adaylık) ve ‘The Holdovers’, ‘American Fiction’, ‘The Zone of Interest’ ile ‘Anatomy of a Fall’un kaç dalda ödülle ayrılacağı heyecanla beklenecek.

Yapımcılığını Raj Kapoor’un, yönetmenliğini ise Hamish Hamilton’ın üstlendiği ödül töreni, kazananlar kadar gecede ödül takdim edecek isimlerle de merak ediliyor.

96’ncı Oscar Ödülleri adaylarının tam listesine buradan ulaşabilirsiniz: https://www.oscars.org/oscars/ceremonies/2024

