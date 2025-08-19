  • Video Galeri Foto Galeri
İzzet Yıldızhan'ın Bodrum keyfi

İzzet Yıldızhan'ın Bodrum keyfi. İşte detaylar...

İzzet Yıldızhan, ailesiyle Bodrum'da tatil yapıyor.

63 yaşındaki sanatçı, fit haliyle dikkat çekti.

Dokuz çocuğu olan Yıldızhan, ailesiyle tatilin keyfini çıkarıyor.

İskelede objektiflere takılan sanatçı, neşeli halleriyle göze çarptı. Son dönemde sık sık ailesine vakit ayıran Yıldızhan, Çeşme'den sonra Bodrum'a geçerek, yazı tatil yaparak geçiyor.

 

