 İzzet Yıldızhan'ın Bodrum keyfi

İzzet Yıldızhan, ailesiyle Bodrum'da tatil yapıyor.

63 yaşındaki sanatçı, fit haliyle dikkat çekti.

Dokuz çocuğu olan Yıldızhan, ailesiyle tatilin keyfini çıkarıyor.



İskelede objektiflere takılan sanatçı, neşeli halleriyle göze çarptı. Son dönemde sık sık ailesine vakit ayıran Yıldızhan, Çeşme'den sonra Bodrum'a geçerek, yazı tatil yaparak geçiyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.