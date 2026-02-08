 İzzet Yıldızhan'dan Ajda Yıldızhan'a unutulmaz kutlama

İzzet Yıldızhan, 26 yıllık hayat arkadaşı Ajda Yıldızhan'a unutulmaz bir doğum günü organize etti.

Sanatçı, 45'inci yaşına giren Ajda Yıldızhan için İzmir'deki otelinde yemek organize etti.



Yıldızhan, sanat ve cemiyet dünyasından birçok ismin katıldığı gece için hiçbir detayı atlamadı.

Yemekten sonra gelen pastada Ajda Yıldızhan'a arkadaşları unutulmaz bir sürpriz yaptı.

Ajda Yıldızhan, kendi fotoğrafının yer aldığı baskılı tişörtü görünce hem şaşırdı hem de mutlu oldu. Hem arkadaşlarına hem de İzzet Yıldızhan'a teşekkür eden Ajda Yıldızhan, gelen herkese teşekkür etti.

Ajda Yıldızhan, doğum gününde pastayı ise İzzet Yıldızhan'la kesti. Sanatçı, Ajda Yıldızhan'ın saatler süren doğum günü partisi için otelin bir bölümü kapattı.

