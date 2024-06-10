 İzzet Yıldızhan, 23 yıllık eşi Ajda Yıldızhan'la çıktığı Bodrum tatilinden fotoğrafını paylaştı

Usta sanatçı İzzet Yıldızhan, 23 yıllık eşi Ajda Yıldızhan’la çıktığı Bodrum tatilinden fotoğrafları sosyal medyasından paylaştı.

Altan-Funda Karabulut çiftininde eşlik ettiği tatilde ailesiyle keyif dolu zaman geçiren İzzet Yıldızhan, 3 günlük tatilin ardından Ankara’ya geçerek işlerinin başına geri döndü.

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