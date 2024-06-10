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İzzet Yıldızhan, 23 yıllık eşi Ajda Yıldızhan'la çıktığı Bodrum tatilinden fotoğrafını paylaştı

İzzet Yıldızhan, 23 yıllık eşi Ajda Yıldızhan'la çıktığı Bodrum tatilinden fotoğrafını paylaştı. İşte detaylar...

İzzet Yıldızhan, 23 yıllık eşi Ajda Yıldızhan'la çıktığı Bodrum tatilinden fotoğrafını paylaştı

Usta sanatçı İzzet Yıldızhan, 23 yıllık eşi Ajda Yıldızhan’la çıktığı Bodrum tatilinden fotoğrafları sosyal medyasından paylaştı.

 İzzet Yıldızhan, 23 yıllık eşi Ajda Yıldızhan'la çıktığı Bodrum tatilinden fotoğrafını paylaştı

Altan-Funda Karabulut çiftininde eşlik ettiği tatilde ailesiyle keyif dolu zaman geçiren İzzet Yıldızhan, 3 günlük tatilin ardından Ankara’ya geçerek işlerinin başına geri döndü.

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