İzmir ve Bodrum mutfakları MICHELIN Rehberi İstanbul, İzmir, Bodrum 2024 seçkisine harika bir giriş yaptı!

• İzmir’de 15, Bodrum’da 19 olmak üzere toplam 111 restoran MICHELIN Rehberi’nin tavsiye edilenler listesine giriş yaptı.

• Bodrum’da 2, İzmir’de 3 restoran birer MICHELIN Yıldızına layık görülürken, İstanbul’da 2 yeni restoran da birer MICHELIN Yıldızı ile ödüllendirildi.

• Çevreye duyarlı 4 yeni restoran MICHELIN Yeşil Yıldız aldı.

• Ve yepyeni bir MICHELIN ödülü daha takdim edildi: MICHELIN Sommelier Ödülü!

Michelin, MICHELIN Rehberi İstanbul, İzmir, Bodrum’un yeni restoran seçkisini duyurmanın mutluluğunu yaşıyor. Michelin müfettişleri, 15’i İzmir’de ve 19’u Bodrum’da olmak üzere toplamda 111 restoranı rehberin yeni seçkisine dahil etti. İzmir’den 3, Bodrum’dan 2 restoran birer MICHELIN Yıldızı alırken, Bodrum’dan 2, İzmir’de 6 olmak üzere toplamda 8 restoran Bib Gourmand ödülüne layık görüldü.

İstanbul seçkisine yeni eklenen 25 restorandan 2’si birer MICHELIN Yıldızı alırken, 8 restoran Bib Gourmand ödülüne layık görüldü. Böylece İstanbul’da listeye restoran listesi 77’ye yükseldi.

Ödül töreninde yaptığı konuşmada seçkiye dair bilgiler paylaşan MICHELIN Rehberi Uluslararası Direktörü Gwendal Poullennec, “Müfettişlerimiz bu yıl bir kez daha İstanbul mutfak seçkisinin cazibesine kapıldı. Karma kültüre sahip bir dünya şehri olan İstanbul, klasik Türk meyhanelerinden, son moda veya uluslararası restoranlara, aynı zamanda tam anlamıyla bir mutfak deneyimi sunan rahat restoranlara kadar oldukça zengin bir gastronomik panoramaya sahip. İkinci seçkiye bu yıl eklenen 2 yeni MICHELIN Yıldızı da dahil olmak üzere şehrin dört bir yanına yayılmış 24 yeni restoranın yer aldığı 2024 Seçkisi, aynı zamanda gelenekleriyle de gurur duyan cesur şefler neslinin yönlendirdiği gastronomi standartlarındaki yükselişi de gözler önüne seriyor" dedi.

Poullennec, İzmir ve Bodrum ile ilgili olaraksa, “MICHELIN Rehberi ailesine kayda değer derecede etkili bir şekilde giriş yapan İzmir ve Bodrum'da ekiplerimiz, bu iki bölgeyi birbirinden ayıran farklılıklardan özellikle çok etkilendi. Yerel kökler, bölgeye olan bağlılık ve yerel üreticilerle kurulan güçlü bağların, İzmir ve çevresinde seçkiye giren restoranların çoğunun paylaştığı ortak özellikler olduğunu söyleyebiliriz. MICHELIN Yeşil Yıldızı’nın bölgedeki üç restorana verilmesi, bu güçlü bağlılığı kanıtlıyor. Bodrum ise gastronomik açıdan bütünleyici bir konsept sunuyor: Sahilde lüks ve uluslararası mekanlar yer alırken, Bodrum'un merkezi özellikle pitoresk, erişmesi kolay, küçük ve bağımsız restoranlara ev sahipliği yapıyor" diye konuştu.

7 yeni restoran Birer MICHELIN Yıldızı ile ödüllendirildi

İzmir'de üç restoran birer MICHELIN Yıldızı'na layık görüldü:

Şef Osman Sezener yönetimindeki OD Urla, köklü ve özgün mutfak anlayışıyla öne çıkıyor. Üzüm bağları ve zeytinliklerle çevrili olan ve aile tarafından işletilen bu restoranda şef ve ekibi, yarısı doğrudan tesiste üretilen, geri kalanı ise restoranın yakınındaki üreticiler ve zanaatkarlar tarafından üretilen en kaliteli yerel malzemeleri kullanıyor. Özellikle de restoranın açık odun ateşinde pişirilenler olmak üzere tüm tabaklar sade, doğal, bazen rustik ama her zaman mükemmel bir şekilde hazırlanıyor.

Teruar Urla'da şef Osman Serdaroğlu ve ekibi, yerel ürünlerin zenginliğini öne çıkaran, İtalyan ve Akdeniz esintili tabaklar hazırlıyor. Kuzu saltimbocca'dan kızarmış kabaklara, taze keçi peynirinden kurutulmuş yoğurda kadar yemekler şaşırtıcı derecede zengin ve minimalist. Şarap listesi de aynı derecede etkileyici ve Türkiye'nin farklı bölgelerine saygı duruşunda bulunuyor.

Ozan ve Seray Kumbasar, Vino Locale'de eşsiz bir mekan yaratmışlar. Bu tutkulu çiftin müşterilerini bölgelerinin mükemmelliğini keşfetmeye davet etmekten başka arzusu yok. Ozan Kumbasar, mutfağında yalnızca en iyi ürünleri kullanıyor ve bu ürünleri restorana yakın yerlerden temin etmeye özen gösteriyor. Mevsimlere olabildiğince uygun tasarlanan menü, 6 haftada bir değişerek konukları duygusal ve sofistike bir mutfağı keşfetmeye davet ediyor. Yemek salonunda Seray Kumbasar, gurmelere yöresel şaraplardan oluşan dikkat çekici bir seçki sunarak rehberlik ediyor. Bunun yanında dijestif içki seçkisi de oldukça etkileyici.

Bodrum’da ise 2 restoran birer MICHELIN Yıldızı ile ödüllendirildi:

Şef Osman Sezener tarafından işletilen Kitchen, leziz uluslararası dokunuşlarla modern bir Türk mutfağı sunuyor. Burada bölgesel ve taze ürünler, kömürde pişirilen ve bahçeden toplanan bitkilerden yapılan salsa verde ile zenginleştirilen ızgara ahtapotta olduğu gibi, her zaman taze hazırlanan, lezzet açısından zengin ama aynı zamanda sade ve güçlü tada sahip tabakların merkezinde yer alıyor.

Ege mutfağı tutkunları, sahil boyunca dar ve kıvrımlı yoldan ilerledikten sonra, Michelin’in tavsiye edilen oteller listesinde de yer alan ve otelle aynı adı taşıyan Maçakızı’nın keyfini sürecekler. Şef Aret Sahakyan’ın yaratıcı teknikleri, yerel mutfak gelenekleri ile dans ediyor. Birinci sınıf Türk ve Avrupa şaraplarından oluşan şarap listesinin yanı sıra restoranda etkileyici bir şampanya seçkisi de mevcut.

Son olarak, İstanbul’da yer alan 2 yeni restoran birer MICHELIN Yıldızı’na layık görüldü:

Uluslararası bir geçmişe sahip İstanbullu şef Cenk Debensason, Arkestra'da uzmanlığını ve mutfak konusundaki becerilerini ortaya koyuyor. Mutfağı, marine edilmiş ton balıklı sashimi ve suşi pirinçli dondurma ile mükemmel pişmiş ördek göğsüne eşlik eden hafif şuruplu “apicius” sosundan oluşan yemekleriyle farklı ufukları birleştiriyor.

Sankai by Nagaya'da şef Yoshizumi Nagaya, iki adet yüksek kaliteli omakase menüsü oluşturdu. Bunlardan ilki, suşi ustası Hiroko Shibata tarafından mümkün olduğu ölçüde yerel balıklar kullanılarak titizlikle hazırlanmış suşi oldu. İkincisi ise çok düşük sıcaklıkta 48 saat boyunca pişirilen, avrupai dokunuşlarla zenginleştirilen ve ardından fasulye, ponzu mayonezi, toz sirke ve susam ile servis edilerek kaiseki mutfağını onurlandıran dana yanağı idi.

Bu birer MICHELIN Yıldızı ile ödüllendirilen 2 yeni restoran, İstanbul’daki Bir MICHELIN Yıldızlı restoran sayısını toplamda 6’ya yükseltiyor ve Araka, Nicole, Mikla ve Neolokal bu yıl da unvanlarını koruyor. Yerel mutfak sahnesinin zirvesinde yer alan Turk Fatih Tutak ise hazırladığı mükemmel ve rota değiştirmeye değer tabaklar sayesinde, iki MICHELIN Yıldızı ile MICHELIN Rehberi’nin 2024 seçkisinde yer almaya devam ediyor.

Duyarlı dört yeni restoran MICHELIN Yeşil Yıldız ile ödüllendirildi

MICHELIN Rehberi’nin 2024 seçkisinde 3’ü İzmir’de, 1’i de İstanbul’da olmak üzere 4 yeni MICHELIN Yeşil Yıldızlı restoran yer alıyor. MICHELIN Yeşil Yıldız, gastronomi alanındaki çevreye duyarlı olma konusunda öncü restoranları onurlandırıyor ve aynı zamanda bu konuda gerçekten tutkulu ve ilham verici mutfakları keşfetmeye çalışan gurmeler için güvenilir bir kaynak görevi üstleniyor.

İzmir’den OD Urla, Vino Locale ve Hiç Lokanta, İstanbul’dan ise Circle by Vertical MICHELIN Yeşil Yıldız ile ödüllendirilen restoranlar arasına girdi. Geçen yılın seçkisinde yer alan Neolokal’in MICHELIN Yeşil Yıldızı’nı korumasıyla, MICHELIN Rehberi’nin 2024 seçkisinde MICHELIN Yeşil Yıldız ile ödüllendirilen restoran sayısı 5’e yükseldi.

Seçkiye 16 yeni Bib Gourmand restoran eklendi

MICHELIN Rehberi’nin Bib Gourmand kategorisine 2’si Bodrum’dan, 6’sı İzmir’den ve 8’i İstanbul’dan olmak üzere 16 yeni restoran eklendi.

Müfettişler Bodrum’daki İki Sandal meyhanesinde sunulan mezelerin çeşitlilik ve lezzetinden özellikle etkilenirken, Otantik Ocakbaşı'nda servis edilen ızgara etlerin tadını çıkarmayı da ihmal etmediler.

İzmir'de geleneksel Türk mutfağı, seçkin adreslerde büyük beğeni topluyor. Adil Müftüoğlu, Ayşa Boşnak Börekçisi, Beğendik Abi ve Tavacı Recep Usta'da mezeler, haşlamalar, sebze çorbaları ve şerbetli baklavalar lezzet yarışında. Sürdürülebilir girişimleri nedeniyle MICHELIN Yeşil Yıldız'a da layık görülen Hiç Lokanta, eski şehirde daha modern ve sebze ağırlıklı bir mutfak sunuyor. Lucien Arkas bağında yer alan LA Mahzen, lezzeti ve kalitesiyle Akdeniz mutfağını yaşatırken, en kaliteli yerel şarapları da ön plana çıkarıyor.

Bib Gourmand kategorisinde yer alan İstanbul’daki 8 yeni restoran, Aida - vino e cucina veya Fauna'nın İtalyan lezzetlerinden Inari Omakase Kuruçeşme'nin Japon lezzetlerine veya Red Balon'un Akdeniz mutfağına kadar daha eklektik bir mutfak panoraması sunuyor. Modern veya geleneksel olması fark etmeksizin Türk mutfağı da unutulmadı; Circle by Vertical, Efendy, Tavacı Recep Usta Bostancı ve Foxy Nişantaşı da Bib Gourmand kategorisindeki restoranlar arasında yerini aldı.

Bu kategoriye yeni eklenenlerin yanı sıra, daha önce MICHELIN Rehberi 2023 seçkisinde Bib Gourmand kategorisinde yer alan İstanbul’daki 10 restoran, rütbesini korumaya devam ediyor. Bu sayede Bib Gourmand kategorisindeki 18 restoran, Türkiye'nin en büyük şehrinde parlıyor.

Seçkiye 36 yeni tavsiye edilen restoran dahil oldu

MICHELIN Yıldızı veya Bib Gourmand ile ödüllendirilen restoranların yanı sıra müfettişler mutfaklarının kalitesiyle öne çıkan ve 6’sı İzmir, 15’i Bodrum ve 15’i İstanbul’da yer alan 36 yeni restoranı da tavsiye edilenler listesine ekledi. Tüm bu yeni restoranlar arasında, ister İstanbul'un Eyüpsultan semtindeki Lokanta Göktürk'te Anadolu spesiyalitelerinin tadına varmak, ister Bodrum'da Bağarası'nda mezelerin keyfini sürmek, ister İzmir'de Kasap Fuat'ta mükemmel etlerin tadına bakmak olsun, çeşitlilik ön planda. Asya mutfağını sevenler, Akira Back İstanbul ve Zuma Bodrum'un Japon spesiyalitelerini veya Hakkasan İstanbul'un Kanton lezzetlerini kaçırmak istemeyecek. İtalyan mutfağını tercih edenler ise Bodrum’daki Isola Manzara veya İzmir’deki Ristorante Pizzeria Venedik'i ziyaret edecek. Aynı zamanda İstanbul’daki Eleos Yeşilköy, İzmir’deki SOTA ALAÇATI veya Bodrum’lu Sait’te balık ve deniz ürünlerinin tadını çıkarabilecek.

İstanbul’dan tavsiye edilen restoranlar listesine giren 15 yeni restorana ek olarak, tavsiye edilen restoranlar listesinde bu yıl da yerini korumaya devam eden 37 restoran ile şehirdeki tavsiye edilen restoran sayısı 52’ye yükseldi.

MICHELIN’den Üç Özel Ödül

Olağanüstü bilgi birikimini onurlandırmak ve restoranlardaki çeşitli görevleri ön plana çıkarmak için müfettişler, unutulmaz yemek deneyimlerine katkıda bulunan 3 yetenekli profesyoneli ayrıca onurlandırmaya karar verdi.

MICHELIN Rehberi İstanbul, İzmir, Bodrum 2024 seçkisi ile birlikte ilk kez açıklanan MICHELIN Sommelier Ödülü, İzmir’deki MICHELIN Yeşil Yıldızlı

Seray Kumbasar ve İzmir’deki bir MICHELIN Yıldızlı restoranlardan biri olan Vino Locale’in oldu.

Mastercard tarafından desteklenen MICHELIN Servis Ödülü, olağanüstü konukseverlik anlayışlarından dolayı İsmail Kahveci ve İstanbul’daki Tuğra Restoran’ın servis ekibinin oldu.

Son olarak, gelecek vaat eden genç yetenekleri onurlandıran MICHELIN Genç Şef Ödülü, seçkiye Bib Gourmand kategorisinden dahil olan The Red Balon'dan Ulaş Durmaz'a verildi.

MICHELIN Rehberi İstanbul, İzmir, Bodrum seçkisinde özetle:

- 77’si İstanbul, 15’i İzmir ve 19’u Bodrum’da olmak üzere toplamda 111 restoran, tavsiye listesinde yer aldı.

- 1 adet İki MICHELIN Yıldızlı restoran (İstanbul)

- 11 adet Bir MICHELIN Yıldızlı restoran (6’sı İstanbul’da, 3’ü İzmir’de, 2’si Bodrum’da)

- 26 Bib Gourmand restoran (18’i İstanbul’da, 6’sı İzmir’de, 2’si Bodrum’da)

- 5 adet MICHELIN Yeşil Yıldızlı restoran (2’si İstanbul’da, 3’ü İzmir’de) yer aldı.

MICHELIN Rehberi İstanbul, İzmir, Bodrum'un tam seçkisi MICHELIN Rehberi web sitesinde ve uygulamasında ücretsiz olarak yer alıyor. Restoranlar, Türkiye'nin ve dünyanın en eşsiz ve heyecan verici konaklama mekanlarını içeren MICHELIN Rehberi otel seçkisi ile beraber sunuluyor. Rehberde yer alan her otel, her bütçeye uygun seçeneklerle olağanüstü tarzı, hizmeti ve karakteri nedeniyle seçilmiş olup, oteller için doğrudan MICHELIN Rehberi web sitesi ve uygulaması aracılığıyla rezervasyon yapılabiliyor. Gastronomi alanında bir referans noktası olan MICHELIN Rehberi, oteller için de yeni bir standart belirliyor. Seçimdeki her restoranı keşfetmek ve unutulmaz bir deneyim yaşamak için seçeceğiniz bir otele rezervasyon yapmak için MICHELIN Rehberi web sitesini ziyaret edebilir veya iOS ve Android üzerinden MICHELIN Rehberi’nin uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

