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İzmir'e yerleşen Selen Seyven yaşadığı hayatı anlattı!

İzmir'e yerleşen Selen Seyven yaşadığı hayatı anlattı! İşte detaylar...

İzmir'e yerleşen Selen Seyven yaşadığı hayatı anlattı!

Selen Seyven, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

İzmir'e yerleşen Selen Seyven yaşadığı hayatı anlattı!
Uzun bir aradan sonra ortaya çıkan oyuncu, "Evlilik, çoluk çocuk. İzmir-İstanbul arası git-gel yapıyorum, o yüzden görmüyordunuz. Artık İstanbul'dayım görürsünüz. Çocuk büyüdü üç yaşına geldi. Babasıyla İzmir'deler, ben İstanbul'da iş peşindeyim" dedi.

 İzmir'e yerleşen Selen Seyven yaşadığı hayatı anlattı!

Annelikten bahseden Seyven, "Pandemide evlendim. O sırada herkes evdeyken anne olma güdüleri ses çıkardı. Anne oldum, çok mutluyum. Annelik muazzam bir duygu. Ona karşı hissettiğim sevgiyi kimseye hissetmiyorum.

 İzmir'e yerleşen Selen Seyven yaşadığı hayatı anlattı!

Ama şimdi biraz çalışmak için İstanbul'dayım. Hem İzmir hem İstanbul'dayım. İki şehirdeyim. İki ev iki hayat. İstanbul hayatımın tek sevgilisi hiç kimseye değişmem ama çocuğumu İzmir'de büyütmek isterim. İzmir daha sakin. Üçten kattan fazla olmayan yerlerde yaşıyoruz. İstanbul'da kalabılık ve tükenmesin burada..." diye konuştu.

 İzmir'e yerleşen Selen Seyven yaşadığı hayatı anlattı!

Proje için oyuncu, "Görüşmeler yapmaya geldim. Dizileri takip ediyorum. Beğendiğim işler var. 'Bahar'ı yakaladığımda izliyorum. Demet Evgar'la bir daha oynamak isterdim. Bence kötü projeler olmuyor" şeklinde konuştu.

İzmir'e yerleşen Selen Seyven yaşadığı hayatı anlattı!
Seyven, "Oyuncuların anne olduktan sonra kariyerlerinde düşüş oluyor mu?" sorusuna, "Anne olan oyuncular çocuğuyla vakit geçirmek için kendini ikinci plana atmak zorunda kalıyorsun. Üç yaşına kadar anneyle-çocuk bağı kuvvetli oluyor" yanıtını verdi.

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