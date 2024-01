İstanbul'un kalbinde aşk: Four Seasons İstanbul otellerinde unutulmaz bir Sevgililer Günü Tarihi yarımadanın büyüleyici atmosferine sahip Four Seasons Hotel Sultanahmet ve İstanbul Boğazı’nın benzersiz manzarasına hâkim Four Seasons Hotel Bosphorus Sevgililer Gününü özel ve romantizm dolu içeriklerle kutluyor. Four Seasons Istanbul otelleri, bu özel günde Sultanahmet’in kalbinde ve Boğazın kıyısında romantik ve görkemli bir kutlamaya ev sahipliği yaparak İstanbul’un kalbinde aşkın en güzel halini yaşatıyor.