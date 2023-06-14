İstanbul’un ikonik İtalyanı Da Mario Bodrum ile buluşuyor

1993’ten beri eşsiz İtalyan lezzetlerini İstanbullularla buluşturan Da Mario, 15 Haziran’dan itibaren Bodrum’un en nadide koylarından Kempinski Residences Nef Reserve Gölköy’de kapılarını açmaya hazırlanıyor. Misafirlerini eşsiz İtalyan mutfağı ve ambiyansıyla bir Bodrum rüyasına davet eden Da Mario, yeni sezonun vazgeçilmez cazibe merkezi olmaya aday.

Nefes kesici Bodrum manzarası eşliğinde Da Mario’nun eşsiz lezzetlerinin misafirlerle buluşacağı Da Mario Kempinski Residences Nef Reserve Gölköy, yaz boyunca unutulmaz anların, kutlamaların ve en keyifli buluşmaların merkezi olacak. Bodrum’un engin mavisini, doğa ile uyumlu ahşap terasları ve iç açıcı mimarisiyle harmanlayan Da Mario, ikonikleşen atmosferini bu kez Bodrum’a uyarlıyor. ,

Demirbükü Koyu’nun göz alıcı manzarasında, Da Mario’nun yetenekli şeflerinin geleneksel İtalyan gastronomi kültürüyle hazırladığı Antipasti’ler, el yapımı makarnalar, risottolar, taş fırından çıkan dumanı üzerinde pizzalar taptaze malzemeler ve orijinal tariflerle Da Mario mutfağında yerini alıyor.

Da Mario benzersiz lezzetlerine Bodrum’a özel olarak, Ege kıyılarından ilhamla hazırlanan karides, kabak, buharda pişmiş kuşkonmaz ve limonlu patates gnocchi ekliyor. Ana yemek olarak yaz aylarının vazgeçilmezi olacak avokado, siyah zeytin kıtırı ve siyah yaz trüflü levrek crudo, ve bloody mary soslu kral yengeç salatası ile menüsünü renklendiriyor. Da Mario mixolojistlerinin hazırladığı mürverçiçeği likörü, cin, yarı tatlı vermut ve limon peel içeren white negroni ise sıcak yaz gecelerine damga vuracak.

Damak çatlatan menüsü ve kusursuz servis anlayışı ile yaz boyunca kutlama yemeklerinin de adresi olacak olan Da Mario, Akdeniz ruhunu Kempinski Residences Nef Reserve Gölköy’de müdavimlerine yaşatıyor.

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