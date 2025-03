İstanbul’da sinema şöleni

Sinema dünyasının en prestijli etkinliklerinden İstanbul Uluslararası Bahar Film Festivali’nin üçüncüsü, 15-16 Mart tarihlerinde Sancaktepe Sahnesi’nde gerçekleşti. Sancaktepe Belediyesi’nin bünyesinde, Uludüz Medya organizatörlüğünde düzenlenen festival, sinemanın büyüsünü bir kez daha İstanbul’un kalbine taşıdı.

20 ÜLKEDEN BAŞVURU

Bu yıl 20 ülkeden yapılan 1980 başvuru arasından seçilen 100 finalist, festival kapsamında izleyicilerle buluştu. Etkinlik kapsamında ödüllü yapımların gösterimlerinin yanı sıra, sektörün önde gelen isimleriyle söyleşiler ve sinema dünyasının önemli konularının ele alındığı paneller de düzenlendi.

JÜRİDE USTA İSİMLER YER ALDI

Festivalin gala gecesi ise 16 Mart Pazar gecesi yapıldı. Nefise Karatay ve Şebnem Schaefer’in sunumuyla gerçekleşen törende, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin’in açılış konuşmasının ardından Festival Direktörü Dr. Görkem Uludüz, festivalin sanat ve kültür dünyasındaki yerini anlattı.

Ardından Müjdat Gezen, Bedri Baykam, Tamer Levent, Prof. Dr. Murat Önsoy, Doç. Dr. Zeynep Merve Şıvgın Önsoy, Bulut Özdemir ve Mehmet Sindel’in yer aldığı jüri tarafından belirlenen farklı kategorilerdeki ödüller sahiplerine takdim edildi.

TAMER LEVENT: DAHA SIK YAPILMALI

Organizasyon hakkında konuşan usta oyuncu Tamer Levent, “Film festivalinde jüri üyesiydim. Sinema her zaman desteklenmeli. Böyle organizasyonların daha sık yapılması gerekiyor. Türk sinemasında çok başarılı filmler var. Uluslararası alanda da başarılar elde ettik. Ayrıca dizilerimiz de o kadar etkili ki, insanı esir alıyor” dedi. Levent’e popüler oyuncuların çok tartışılan kaşeleri hakkında ne düşündüğü de soruldu. Usta sanatçı, “Ben Devlet Tiyatrosu mezunuyum. Bu konuda bir şey söylemiyorum. Çünkü o yapımcının sorunu. İş yaparak o rakamları verebiliyorsa verir. Bu karşılıklı bir anlaşmadır” diye konuştu.

NEFİSE KARATAY: FESTİVAL FİLMİNDEN TEKLİF GELSE OYNARIM

Gala gecesinde sunuculuk yapan Nefise Karatay, bir festival filminden teklif alsa kabul edip etmeyeceği sorusuna “Festival filmi teklifi gelse oynamak isterim. Oyunculuk yapmayı seviyorum. Ama proje de önemli tabii” yanıtını verdi. Gecenin diğer sunucusu Şebnem Schaefer da “Ben bir kısa filmde oynadım, uluslararası bir yarışmada yer aldı. Sinemaya destek vermeyi seviyorum. Şu an da gündemimde birkaç proje var” açıklamasını yaptı.

İŞTE ÖDÜLLER

EN İYİ YABANCI KISA FİLM: Cellar (Yön: Dmitry Pasichnyuk) Rusya

EN İYİ YERLİ KISA FİLM: Tradition (Yön: Ali Rıza Bayazıt) Türkiye

EN İYİ BELGESEL KISA FİLM: Sezenler Olsun (Yön: Adem Giliz)

Türkiye, Hide and Seak (Yön: Yanhai Gui) İngiltere

EN İYİ UZUN METRAJ BELGESEL FİLM: Headman Mücahit (Yön: Ferhat Şendağ) Türkiye, Gaza-A Stolen Childhood (Yön: Moamen Ghonem) Katar

EN İYİ ÖĞRENCİ FİLM: I am Nadir (Yön: Selçuk Kaan Salk) Türkiye, Sleepy (Yön: Serafima Mironova) Rusya

EN İYİ ÖĞRENCİ YÖNETMEN: Ash Wednesday (Yön: Grace O'Brien)

ABD

EN İYİ UZUN METRAJ FİLM: The Spin (Yön: Bermondsy Tales) Birleşik Krallık

EN İYİ YÖNETMEN: Onur Güler (The Surrogate Girl) Türkiye

EN İYİ ANİMASYON: In Half (Yön: Jorge Morais Valle) İspanya

EN İYİ YAPIMCI: A. Selim Tuncer (Aşkın Dünkü Çocukları) Türkiye

EN İYİ KADIN OYUNCU: Pervin Bağdat (Two Women Behind Bars) Türkiye, Zümrüt Erkin (Two Women Behind Bars) Türkiye, Hülya Avşar (Aşkın Dünkü Çocukları) Türkiye

EN İYİ ERKEK OYUNCU: Ahmadzia Baktyari (Only When You Bury Me In This Earth) İngiltere, Uğur Yücel (Aşkın Dünkü Çocukları) Türkiye

EN İYİ SİNEMATOGRAFİ: The Forgiven (Yön: Burak Kablan)

EN İYİ SENARYO: We Need to Talk About Dilan (Yön: Umut Şilan Oğurlu) Türkiye

