 İstanbul’da gecenin dengesi değişiyor!

İstanbul, 22 Nisan gecesi uzun süre konuşulacak bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Spor, müzik ve eğlence dünyasını tek gecede buluşturan CLUB WAR 3, şehrin gece hayatına adeta yeni bir soluk getiriyor.

Dövüş sporlarının sert yüzü ile sahne şovlarının büyüleyici atmosferini bir araya getiren gece; Yağız Karagöz, Batuhan Çelik ve Abdullah Esmeray imzası taşıyor.

RİNGDE NEFESLER TUTULACAK, SAHNEDE TEMPO ZİRVE YAPACAK

Defence Athletics bünyesinden doğan Defence Promotions, dövüş sporlarını klasik salon atmosferinden çıkararak izleyicilere adeta bir sahne şovu sunuyor. İstanbul’da 12, Dubai’de 1 olmak üzere toplam 13 kulüpten gelen elit sporcular, gece boyunca ringde kozlarını paylaşacak. Boks, Kick Boks, Sambo ve Karate branşlarında gerçekleşecek karşılaşmalar, izleyenlere yüksek tempolu anlar yaşatacak. Organizasyon, İstanbul’un gözde eğlence mekânlarından Bedroom Project’te gerçekleşecek. Işıklar, sahne şovları ve enerjisi yüksek atmosferiyle dikkat çeken mekân, bu özel geceye ev sahipliği yapacak.

SAHNE EYPİO’NUN, GECE ONUNLA YÜKSELECEK

Gecenin müzik tarafında ise sahne, Türk rap müziğinin sevilen ismi Eypio’ya emanet. Hit parçalarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Eypio, performansıyla geceye damga vurmaya hazırlanıyor.

10 MAÇ, 10 ŞAMPİYON, TEK GECE

Monster Energy katkılarıyla düzenlenecek organizasyonda; 10 ayrı karşılaşma, 10 farklı şampiyonluk mücadelesi anlamına geliyor. Gece boyunca tempo bir an bile düşmeyecek.

SADECE BİR ETKİNLİK DEĞİL, YENİ BİR TREND

Ringdeki mücadeleler, sahnedeki dans performansları, sürpriz isimler ve DJ setleriyle zenginleşen CLUB WAR 3, İstanbul gece hayatında yeni bir konseptin kapılarını aralıyor. Dövüş sporlarına mesafeli olanları bile içine çeken bu format, eğlence ile adrenalini aynı sahnede buluşturuyor.

GERİ SAYIM BAŞLADI

22 Nisan gecesi için geri sayım sürerken, organizasyona ilginin yoğun olması bekleniyor. Sınırlı kontenjanla gerçekleşecek gece, şimdiden İstanbul’un en çok konuşulacak etkinlikleri arasında gösteriliyor.

