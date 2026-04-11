 Işın Karaca, Yunanistan'a alınmadı

Işın Karaca, 2024 yılında, 'Ne Mutlu Türk'üm Diyene' ve 'İzmir'in Dağlarında Çiçekler Açar'ı söylediği için Yunanistan'ın başkenti Atina'ya alınmadığını söyledi. Saatlerdir bekletildiğini belirten şarkıcı, geri gönderileceğini açıkladı. Karaca, "Milli meseleymiş.Turist olarak geldik, düşman ilan edildik" dedi. Şarkıcı, eşinin ve kızının alındığını kendisinin alınmadığını söyledi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.