  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

İsabel Zey'in iş yeri çiçek bahçesine döndü

İsabel Zey'in iş yeri çiçek bahçesine döndü

İsabel Zey'in iş yeri çiçek bahçesine döndü

Ünlülerin Estetik Koçu olarak tanınan İsabel Zey, doğum gününü Levent’teki kliniğinde kutladı.

İsabel Zey'in iş yeri çiçek bahçesine döndü
Güzellik ve estetik dünyasının sevilen ismi, bu özel gününde danışanları ve yakın dostlarıyla bir araya geldi. Sevenleri, kliniği rengârenk çiçeklerle donatarak adeta masalsı bir atmosfer yarattı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Bodrum Altın Mozole Ödülleri ilk kez sahiplerini buluyor
  Hayatın İçinden

Bodrum Altın Mozole Ödülleri ilk kez sahiplerini buluyor

Mabel Matiz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Perperişan şarkısına erişim engeli talebinde bulunmasına açıklama yaptı
  Gündem

Mabel Matiz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Perperişan şarkısına erişim engeli talebinde bulunmasına açıklama yaptı

Berk Oktay'dan kişisel bakım itirafı!
  Magazin

Berk Oktay'dan kişisel bakım itirafı!

Devrim Erbil ile Erol Evgin 'Yan Yana'
  Güncel

Devrim Erbil ile Erol Evgin 'Yan Yana'

Siyaset ve iş dünyası düğünde buluştu
  Gündem

Siyaset ve iş dünyası düğünde buluştu

Tuğçe Aral akım başlattı
  Magazin

Tuğçe Aral akım başlattı