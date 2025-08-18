  • Video Galeri Foto Galeri
Dünyaca ünlü Taşköprü Sarımsağı’nın tanıtımı amacıyla düzenlenen 35. Uluslararası Taşköprü Sarımsak Festivali, bu yıl da coşkulu anlara sahne oldu.

Festivalin en çok ilgi gören performanslarından birinde sevilen sanatçı Irmak Arıcı, binlerce hayranıyla buluştu.

Enerjisi ve samimi tavırlarıyla festivale renk katan Arıcı, şarkılarını izleyenlerle hep bir ağızdan seslendirdi.

Konser sırasında ise unutulmaz bir an yaşandı: Irmak Arıcı’nın hayranlarından biri, güvenlik önlemlerine rağmen sahneye çıkarak sanatçıya ulaşmayı başardı.

Kısa süreli şaşkınlığa neden olan bu an, Irmak Arıcı’nın sakin tavırlarıyla tatlı bir şekilde sonlandı.

Sanatçı, hayranına sevgiyle yaklaşarak profesyonelliğini gösterdi. Güvenlik ekipleri ise kısa sürede duruma müdahale ederek konserin sorunsuz şekilde devam etmesini sağladı.

Sahne performansı ve izleyicilerle kurduğu güçlü bağ sayesinde festivale damgasını vuran Irmak Arıcı, Taşköprü halkına teşekkür ederek bu özel organizasyonda yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
