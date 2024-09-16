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İrem Sak babasını kaybetti

Ünlü oyuncu İrem Sak'ın babası hayatını kaybetti.

İrem Sak babasını kaybetti

Ünlü oyuncu İrem Sak baba acısıyla yıkıldı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, İrem Sak’ın babası Dr. Şemsettin Sak Taksim’de kaldırıldığı hastanede vefat etti.

Ünlü oyuncunun Sivas'ta hekimlik yapan babası Dr. Şemsettin Sak mide kanaması nedeniyle Taksim’de kaldırıldığı hastanede hayata veda etti. Şemsettin Sak 75 yaşındaydı.

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