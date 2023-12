İrem Derici, polemiğe girdiği Reynmen ve Demet Akalın hakkında itiraflarda bulundu!

İrem Derici, önceki akşam Kıbrıs Chamada Prestige Hotel’de sahne aldı. Tolga Çam imzalı siyah kıyafetle sahneye çıkan İrem Derici, konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yeni yıl öncesi 2023 yılının genel bir değerlendirmesini yapan İrem Derici, “Hiçbir beklentim yok. Beklenti oldukça olmuyor çünkü. Sağlığım yerinde olsun, paramı kazanayım. Sağlık, huzur, para aşk falan aman… Bu yıl güzeldi. Yaz gülü şarkımızla bir sürü listede TV ve radyolarda birinci olduk. Kariyer açısından çok güzel bir yıl geçti” diye konuştu.

ALTIN KELEBEK BELGESELİ GELİYOR

İrem Derici, Altın Kelebek Ödüllerindeki performansı ile büyük beğeni toplamıştı. Sahnesi için 3 milyon TL harcadığı konuşulan İrem Derici, Altın Kelebek sahnesinin belgeselini yaptıklarını açıkladı. Ünlü şarkıcı, “3, 5 gidiyor geliyor. Güzel geçti. Benim bütün ekibin keyif aldığı bir iş oldu. Daha performansı yüklemedik onu yükleyeceğiz. Sonra bir belgesel gibi bir şey çekmiştik o çıkacak” dedi.



REYNMEN BENİM KARDEŞİM

İrem Derici, gündeme dair konular hakkında da konuştu. Reynmen ile girdiği polemik hatırlatılan Derici, “Ben trolüm hayatım. Bugün öyle yazarım, yarın canım yazarım. Geç onları geç. O benim kardeşim. Kavga yok ortada. Ben trolüm her şeyi diyebilirim” dedi. Derici, Reynmen polemiğinde kendisine “Biraz kaliteli ol. O ağzı bırak bence” tavsiyesinde bulunan Demet Akalın’ın sözlerinin hatırlatılması üzerine ise şöyle konuştu: “Çok seviyorum onu ölüyorum, bayılıyorum, hastasıyım. 13 yıldır beni eleştirmeyen mi kaldı? Dikkate alıyor muyum? Buradan giriyor, buradan çıkıyor. Ben böyleyim. İstemeyen cici oğluna almasın. Zaten seven seviyor. Bu saatten sonra bu değişmez. Ben mükemmelim. 1.67 boyumun her cm2’sine aşığım. En çok da aklıma. Aklıma erişebilenler eleştirirse çok tatlı olur.” Polemikten uzak kalmaya çalışan İrem Derici, muhabirlerin soruları karşısında temkinli davrandı. “Beni polemiğe çekemezsiniz” diyen Derici, “Polemiği girmem, sokamazsınız. Herkesi çok beğeniyorum. Herkese aşığım” diye konuştu. Atakan Işıktutan ayrılığı sonrası yönetmen Gökhan Fırat’la yeni bir aşka yelken açan İrem Derici, ilişkisinin yolunda olduğunu söyledi. Nazara inanmadığını ifade eden Derici, “Çok dallanıp budaklandırmaya gerek yok. Güzel giden ilişkim var. Güzel gitsin, daha gizli gitsin. Zaten sakladığımız bir şey yok ama mimimi olunca her şey… Nazara falan inanmıyorum. Su geçirmez saat gibi nazar geçirmezim” dedi.

SEVGİLİSİ KAYITTA

İrem Derici, sahnede performans sergilediği sırada sevgilisi Gökhan Fırat’ta kayıttaydı. Fırat, iki saat boyunca sahnede kalan İrem Derici’nin performansını kayıt altına altı. O anlar objektiflere böyle yansıdı.

