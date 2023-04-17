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Iraz Yıldız ile Anıl Pinaz evleniyor

Tamer Karadağlı'nın eski sevgilisi Iraz Yıldız, müzisyen Anıl Pinaz ile nişanlandı. İşte haberin detayları...

Iraz Yıldız ile Anıl Pinaz evleniyor

Tamer Karadağlı'nın eski sevgilisi Iraz Yıldız evleniyor.

Iraz Yıldız ile Anıl Pinaz evleniyor
Yıldız, bir süredir birlikte olduğu müzisyen Anıl Pinaz ile nişanlandı.

Iraz Yıldız ile Anıl Pinaz evleniyor
Pinaz, dört yıl önce ise Burak Sergen'in eski eşi Işıl Ulutürk Sergen'le birlikte olmuştu. Burak Sergen, nişanlısı Nihan Ünsal, eski eşi Işıl Ulutürk Sergen ve onun erkek arkadaşı Anıl Pinaz’la bir araya gelmesi, o dönem gündem olmuştu.

Iraz Yıldız ile Anıl Pinaz evleniyor

Tamer Karadağlı ve piyanist sevgilisi Iraz Yıldız, geçtiğimiz sene ayrılmıştı. Kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle sık sık gündeme gelen oyuncunun (56), piyanist Yıldız (26) ile aşkı sık sık gündeme gelmişti.

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