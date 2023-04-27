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İpek Tuzcuoğlu değişiminin sırrını anlatı

Fenomen dizilerde yer alan ünlü oyuncu İpek Tuzcuoğlu, büyük değişiminin sırrını anlattı. İşte haberin detayları...

İpek Tuzcuoğlu değişiminin sırrını anlatı

İpek Tuzcuoğlu, arkadaşları Aslı Manav ile Nilgün Toktaş'ın Nişantaşı'ndaki Shoemol mağazasını ziyaret etti. Yeni projesi olduğunu söyleyen oyuncu, "Seyirciler değişik bir İpek görecekler. Eylül'de ekranda olacağım. Saçlarım da değişik olacak" dedi.

İpek Tuzcuoğlu değişiminin sırrını anlatı
Tuzcuoğlu, "Yıllardır ilk günkü gibisiniz. Bunun sırrı ne, genle mi alakalı?" sorusuna, "Biraz genetik faktör var ama insanları seviyorum. Pozitifim ve negatif insanları sevmiyorum. Çalışıyor ve üretiyorum. Eğitim verip, öğrenci yetiştiriyorum. YouTube kanalımda programlar yapıyorum" yanıtını verdi.

İpek Tuzcuoğlu değişiminin sırrını anlatı
"RUHUMU HEP DİNGİN VE DENGEDE TUTMAYA ÇALIŞIYORUM"
Son yıllarda sakin bir hayat yaşadığını söyleyen Tuzcuoğlu, "Daha izole, daha sakin ve minimalist bir hayat yaşıyorum. Sadece görsel anlamda değil, ruhsal anlamda da... Ruhumu hep dingin ve dengede tutmaya çalışıyorum. Daha mütevazı yaşıyorum" dedi.

 İpek Tuzcuoğlu değişiminin sırrını anlatı

"SÜKUNETLİ BİR HAYAT SEÇTİM"
Oyuncu, "Ünlü olmayı mı bir kenara mı bıraktınız?" sorusuna, "Önce insan olmak ondan sonra oyuncu olmak. Önce ben ünlüyüm diye gezmemek. Önce insanım ondan sonrada mesleğim gereği oyuncuyum. Allah nasip etti oyuncu oldum. Benim formülasyonum bu kadar basit. Şöhretli hayatı ön planda tutmayı tercih etmedim. Gençken bir şeyler heves ediyorsun ama yaş aldıkça hayatı fark ediyor ve olgunlaşıyorsun. Ben de sükunetli bir hayat seçtim" dedi.

İpek Tuzcuoğlu değişiminin sırrını anlatı
"DEVAMI OLMAZ"
'Asmalı Konak' dizisinde oynayan Tuzcuoğlu, "Halen 'Asmalı Konak'ı izleyip mesaj atıyorlar. Devamı daha çekilemez, çok zor. Onun devamı olmaz" diye konuştu. Oyuncu, mağazaya gelen bir kediyi sevdi. Tuzcuoğlu, "Kedi delisiyim. Hem evimde var hem de mahalledekilere bakıyorum" diye konuştu. 

İpek Tuzcuoğlu değişiminin sırrını anlatı

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